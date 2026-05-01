Imagen es percepción

El valor de trabajar sin fecha de caducidad

Mientras se contrata juventud por costo o rapidez, se desperdicia experiencia por prejuicio.

Cada 1 de mayo el país se detiene para conmemorar el trabajo. Hay discursos, hay asueto, hay cifras que se repiten. Más allá del descanso oficial de hoy, hay una verdad difícil de ignorar: cada vez hay más dificultad en reclutar buen personal. Entre oportunidades mal distribuidas y decisiones empresariales cortoplacistas, el mercado laboral termina desaprovechando tanto la energía de los jóvenes como la experiencia de quienes ya han recorrido el camino.

La empresa inteligente no escoge entre unos y otros; construye equipos intergeneracionales.

Guatemala es un país joven, y eso debería ser una ventaja. El 38.3% de su fuerza laboral tiene entre 15 y 29 años. Los jóvenes llegan con entusiasmo, dominio digital y una forma distinta de entender la productividad. Buscan propósito, flexibilidad, crecimiento rápido y ambientes menos autoritarios. Eso, bien entendido, puede modernizar a cualquier empresa.

El problema aparece cuando esa juventud se convierte en rotación permanente. Hay jóvenes que entran a un puesto y, pocos meses después, ya están buscando otro. Algunos se aburren rápido, otros no toleran presión, muchos simplemente no ven futuro. No siempre es falta de compromiso. Muchas veces es respuesta racional a empleos precarios, poca capacitación y rutas de ascenso que no existen.

Mientras se contrata juventud por costo o rapidez, se desperdicia experiencia por prejuicio. En Guatemala, cumplir 50 años puede convertirse en una frontera invisible. Profesionales con décadas de oficio, criterio cultivado y conocimiento institucional son descartados antes de una entrevista. Se les considera caros, lentos o poco adaptables, como si la edad anulara la inteligencia. Ese grupo —45 a 59 años— representa apenas el 18% de la fuerza laboral. No porque escaseen. Porque se les excluye.

El contraste con otras economías es revelador. Japón institucionalizó la retención del talento sénior; empresas como Toyota mantienen programas de mentoría remunerada para trabajadores mayores de 60, porque jubilar conocimiento resulta más caro que conservarlo. Alemania edificó su competitividad industrial sobre el modelo dual, donde el veterano transmite el oficio al aprendiz dentro de la misma empresa. Singapur subsidia directamente la contratación de mayores de 55 mediante el programa “Skills Future”. Ninguno lo hizo por altruismo. Lo hicieron porque desperdiciar décadas de conocimiento institucional es, sencillamente, un mal negocio.

Esa mirada no solo es injusta; es económicamente absurda. Un país que desprecia a quienes saben hacer las cosas condena a los jóvenes a aprender solos y a las empresas a repetir errores costosos.

Un joven aporta agilidad, lenguaje digital y nuevas ideas. Una persona mayor de 50 aporta juicio, estabilidad, memoria, redes y manejo de crisis. La empresa inteligente no escoge entre unos y otros; construye equipos intergeneracionales. El joven aprende más rápido cuando tiene un mentor. El adulto se actualiza mejor cuando trabaja junto a nuevas herramientas. La productividad real nace de esa mezcla, no de la sustitución.

Por eso el debate del Día del Trabajo no debería quedarse en discursos ni en descansos. Guatemala necesita una política laboral que incentive el empleo formal, pero también una cultura empresarial que deje de mirar la edad como defecto. Urgen programas de mentoría, capacitación digital para mayores de 50, formación técnica para jóvenes, contratación sin filtros discriminatorios y rutas de crecimiento que reduzcan la rotación antes de que se convierta en hemorragia.

El trabajo no puede seguir siendo una carrera de descarte. La juventud trae futuro. La experiencia trae memoria. Y Guatemala necesita ambas para dejar de sobrevivir y empezar, por fin, a trabajar con inteligencia.