Con otra mirada

Elección de decano huele mal

Letrados con credenciales suficientes para desempeñar tan honroso cargo optaron por no participar y ser parte de la comparsa.

El proceso de elección de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) está en curso; cargo relevante por las disposiciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y de Comisiones de Postulación que lo hacen integrante de la comisión de postulación para elegir fiscal general y jefe del Ministerio Público y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Como miembro del Consejo Superior Universitario, vota en la designación de magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad, entre otros cargos de representación.

Solo hay un candidato, los votantes no tienen opción, por lo que el proceso debió declararse desierto.

La Usac, otrora símbolo de dignidad y honorabilidad, creada para la formación ciudadana y alto nivel académico para el engrandecimiento de Guatemala, fue presa del oportunismo, ante esas prerrogativas constitucionales, primero, de profesionales de valores relajados, que la convirtieron en fuente permanente de ingresos, y luego, en unión de politiqueros de baja estofa, para convertirla en coto de caza para alcanzar cargos en los tres poderes del Estado. El 2019 fue clave, cuando el presidente Jimmy Morales acató las instrucciones del Pacto de Corruptos, impidiendo el ingreso al país del director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y anunció la no renovación del convenio con la Organización de Naciones Unidas. La Usac fue el último bastión del Estado cooptado por el Pacto, éxito alcanzado por el decano de la Facultad de Humanidades, quien en 2022 compitió por la Rectoría y obtuvo el cargo en medio de acusaciones de fraude y nula transparencia.

El resultado de las elecciones generales de 2023 llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia de la República, golpe del que el Pacto no se recupera; revés recientemente complementado con el resultado de la elección de junta directiva del Colegio de Abogados, que dio el triunfo a la acreditada oposición, a pesar de las maniobras realizadas para sabotear el proceso. Lo mismo está pasando con la elección de decano de la Facultad de Derecho de la Usac, pues se trata de los mismos, agrupados con los mismos. La manipulación y desfachatez del proceso son las mismas que en la elección del rector en 2022, al punto de que letrados con credenciales suficientes para desempeñar tan honroso cargo optaron por no participar y ser parte de la comparsa. De esa cuenta, solamente está inscrito el actual decano. Situación anómala que permite lucubrar ampliamente.

Para distanciarme del vulgo ignaro, recurro al amansaburros. Elegir: acción de escoger o preferir a alguien o algo para un fin. Sinónimos: seleccionar, escoger, preferir, optar. Elección: Acción y efecto de elegir. Sinónimos: alternativa, opción, dilema. Así las cosas, a mi parecer, en sentido estricto, si para una elección, en este caso el decano de la Facultad de Derecho, solo hay un candidato, los votantes (tres cuerpos electorales: catedráticos, estudiantes y profesionales colegiados) no tienen opción, por lo que el proceso debió declararse desierto. Alguien podrá argumentar que sí las hay: a) Votar por el candidato inscrito. b) Votar nulo. c) Dejar la papeleta en blanco. El número de papeletas en blanco no cuenta, por lo que los votos válidos serán los del candidato votado y los nulos. El ganador será quien tenga mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos válidos. Si el voto nulo fuera mayoritario, la elección se declarará desierta. Si el ganador fuera el candidato inscrito, mejor hubiera sido anular el proceso, pues, ante la falta de idoneidad, la opción será su nulidad mediante un amparo.