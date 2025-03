Escenario de vida

Empieza a dar frutos el Reglamento de Desechos Sólidos

Finalmente ahora tenemos un antes y un después, cuando vemos que la separación de residuos y desechos desde su punto de origen se está llevando a cabo.

Es refrescante ver que los esfuerzos que ha puesto el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) poco a poco están dando frutos, y lo vemos con la motivación de alcaldes que están tomando acción en contribuir con la limpieza de sus municipios. Citaré dos ejemplos, aunque sé que hay muchos más alcaldes que tienen buenas historias que contar. Uno de ellos es el de Estanzuela, Zacapa, a quien el honorable Concejo le ha dado el espaldarazo en temas de educación ambiental y el manejo integral de residuos y desechos sólidos comunes, el cual está enmarcado en el acuerdo gubernativo 164-2021 y sus reformas, 184-2023.

Estanzuela y Río Hondo nos motivan y nos hacen comprender que cuando hay voluntad todo es posible.

Por ejemplo, para el alcalde de Estanzuela, Leandro Morales, las campañas de concienciación, educación ambiental y reforestación en áreas estratégicas de su municipio son indispensables. De esta forma les permite realizar acciones para contar con calles limpias y una cultura de limpieza. La creatividad que están desplegando no tiene límites. Han impulsado un concurso de murales alusivos al cuidado de los recursos naturales como el agua y la tierra, logrando el empoderamiento de los jóvenes estudiantes, implementando centros de acopio de material reciclable, logrando recolectar más de 4,000 libras de material reciclable. Y lo más importante es que el destino de los desechos no fue dentro de los ríos y no permiten que vaya a parar al Motagua. Como una acción extra, el actual gobierno municipal se encuentra planificando la ejecución de ferias o mercados ambientales donde se canjeará material reciclable por productos de la canasta básica.

Otra municipalidad que también está tomando cartas en el asunto es la de Río Hondo, Zacapa, bajo el liderazgo de su alcalde, Óscar Ernesto Mata, con su lema: “Rio Hondo, te quiero limpio”. La municipalidad, junto a vecinos, ha venido realizando una campaña de concientización, dándose a la tarea de velar por erradicar los basureros no autorizados, así también la limpieza en las calles, ríos y espacios públicos. La municipalidad ya cuenta con la construcción de 18 plantas de tratamiento de aguas residuales en distintas comunidades del municipio, evitando así la contaminación de la cuenca del río Motagua.

Su plan piloto abarca a 150 familias que recibieron tres botes de plástico, cada una, para la separación de orgánicos, inorgánicos y reciclables. El camión que se utilizó contó con la separación de la palangana en tres secciones. En cuanto a los clasificadores, los ven como vitales, para que ellos tengan un mejor lugar donde trabajar y un ambiente adecuado, mejorando su calidad de vida digna de generar más ingresos. Con fondos propios, la municipalidad pronto estará iniciando la planta de reciclaje. Su plan es un plan hormiga, ya que visitan casa por casa, educando sobre el buen manejo de los desechos.

Insto a otros alcaldes a que me escriban contándome las buenas prácticas que realizan con el tema de desechos sólidos. Estos dos alcaldes no solo nos motivan, sino que nos hacen comprender que cuando hay voluntad, todo es posible. Sin embargo, muchos alcaldes aún tienen dudas y le toca al MARN responder a sus inquietudes para que el Reglamento se cumpla y siga un curso exitoso.

Ahora, finalmente tenemos un antes y un después, cuando vemos que la separación de residuos y desechos desde su punto de origen se está llevando a cabo, y las municipalidades que ya están actuando merecen una extensiva felicitación, pues tienen claras las mejoras ambientales que deben darse en Guatemala. Sé que poco a poco todos entrarán en el aro. Solo hay que ser pacientes y persistentes.