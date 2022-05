En dirección hacia el desarrollo sostenible

Guatemala, como sociedad, avanza hacia el desarrollo sostenible, concepto que a principios del año 2000 se definía como “De todo, para todos, todo el tiempo”, frase que me gusta por su sencillez para explicar este término. Sin embargo, su aplicación a nivel empresarial es mucho más compleja.

Esta red, sin duda alguna, es la mayor iniciativa mundial de desarrollo sostenible. Rodrigo Ronquillo

Las compañías con una visión de desarrollo sostenible crean valor social, económico y ambiental a largo plazo, contribuyendo de esta manera al aumento del bienestar y progreso de las generaciones presentes y futuras en el entorno donde desarrollan sus operaciones. Esto implica crear estrategias y mantenerlas actualizadas a la realidad del país y a las tendencias mundiales, algo que no es fácil si no se hace con un acompañamiento oportuno. A partir de diciembre de 2015 se creó la red Guatemala del Pacto Global, que actualmente cuenta con la participación de 52 miembros. Estos miembros comparten la visión de acelerar el impacto colectivo global empresarial bajo los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y alinear sus estrategias y operaciones a los 10 Principios universales en las áreas de Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. Esta red, sin duda alguna, es la mayor iniciativa mundial de desarrollo sostenible con más de 14,000 empresas y 3,800 instituciones no empresariales en más de 160 países. Dentro de los múltiples beneficios a las empresas guatemaltecas que la integran podría mencionar brevemente: a.) acceso a múltiples herramientas de aprendizaje para implementación de prácticas sostenibles, b.) eventos y talleres especializados, c.) cursos certificables, d.) asesoría y asistencia técnica para la elaboración de informes de sostenibilidad, e.) establecer una red con pares y otros grupos de interés, f.) programas aceleradores y g.) aumentar la visibilidad de cada organización y el impacto de sus acciones. Para citar un ejemplo de lo que representa la Red de Pacto Global Guatemala como un espacio de alianzas interinstitucionales desde donde se han comprometido esfuerzos, me permitiré referir las acciones desarrolladas durante la crisis sanitaria del COVID-19, que contribuyeron a mejorar la capacidad del sistema de salud pública, se apoyó al acceso de la conectividad para la educación de la niñez y la información de la ciudadanía, se favoreció con alimentos a población vulnerable, ayuda con equipamiento e insumos de protección personal para los servidores públicos, se realizaron campañas de información a nivel nacional y en diferentes idiomas, se asistió a los pequeños y medianos empresarios. Citando a Walter Elías Disney “Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes” los invito a unir las manos, corazones y mentes a esta red, para seguir avanzando en la construcción del desarrollo sostenible para Guatemala.

*Miembro del Consejo Directivo de Pacto Global Guatemala