En estado de shock si se aprueba la iniciativa 6054

Tengo frente a mí el acta de la sesión ordinaria de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso, que tiene que ver con la inconcebible iniciativa de ley 6054, que está por aprobarse. Esto me tiene en estado de shock, porque persigue aglutinar a entes técnicos de ambiente e instituciones de reconocida trayectoria y otras que administran los lagos del país en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y que incluso cuentan con cuerpos colegiados, lo que significaría un retroceso en la descentralización de las entidades públicas. Terrible, pues la ejecución del MARN no ha sido la más efectiva a lo largo de los años.

De ser aprobada esta iniciativa, quedarían debilitadas el resto de instituciones de competencia ambiental, al darle un total control al MARN. Vida Amor de Paz

Todo nació cuando se pretendió que el MARN absorbiera y concentrara las funciones, jurisdicciones y presupuestos tanto de Ocret como del Inab, Conap y de cuatro autoridades de lagos, aunque finalmente se dejó fuera del dictamen al Inab. Con ello se logra la continuidad exitosa de los incentivos forestales, Probosque y Pinpep. No obstante, de ser aprobada esta iniciativa, quedarían debilitadas el resto de instituciones de competencia ambiental, al darle un “total control” al MARN, ministerio que en el pasado ha demostrado falta de experiencia en manejar de forma eficiente su propia cartera y menos podría hacerlo con tantas instituciones bajo su cargo.

El diputado Luis Fernando Pineda ha manifestado que esta iniciativa de ley ha despertado alarmas, pues reitera que no existen estudios técnicos y legales ni financieros que la respalden. Por su lado, el diputado Armando Castillo manifestó que es una propuesta miope, por el momento político que vivimos, y prevé que en vez de fortalecer a las instituciones las debilitará, y que la iniciativa se perfila para ser un séptimo veto presidencial, pues es antitécnica y ha generado problemática en los sectores involucrados. En el mismo orden de ideas, el diputado Fidel Reyes expone que, aunque la intención sea la adecuada, es antitécnica, arbitraria, y se podrían perder muchos programas, lo que sería negativo para el país.

El diputado Édgar Dubón también manifestó que su postura es desfavorable, pues se percibe inoperante, deficiente y negativo para el país, y que el MARN, al día de hoy, no ha dado resultados importantes para evitar la contaminación de los cuerpos de agua, ríos y lagos, y menos con el manejo integral de los desechos sólidos. El diputado Byron Arreaga pidió no dejarse sorprender en la buena fe y que desde el título de la iniciativa se ve la falta de técnica. El diputado Pedro Saloj también manifestó su descontento. Pienso que tomaría mucha testarudez querer aprobar algo que contiene tanto rechazo y que muestra muchos flagelos.

En el comunicado del Consejo Superior Universitario de la Usac vemos también un análisis serio, con expertos y no político. Allí expresan también su rechazo, no solo a la iniciativa 6054, sino también a la 6055 y 6021, por adolecer de estudios que las sustenten. Usac asegura que carecen de la técnica legislativa mínima requerida, vulneran los principios constitucionales, omiten la observancia obligatoria de tratados y convenios internacionales en materia ambiental, y, en suma, demanda al Organismo Ejecutivo que desista de continuar promoviéndolas.

Aunque la iniciativa 6054 haya sido creada en buena fe, me pregunto ¿por qué si existe tanto rechazo, hay testarudez en aprobarla? ¿o es porque hay otros intereses creados? ¿No creen, señores diputados al Congreso, que contraviene los intereses de la Nación aprobar iniciativas que nos debiliten? Una iniciativa tan improvisada no nos puede traer nada útil. Confiamos en que no sea aprobada.