En estos tiempos lo mejor es tomar precauciones

La primera pandemia en la era de las redes sociales llegó la semana pasada a Guatemala, el presidente Giammattei ha tomado decisiones positivas y acertadas desde que surgió el primer caso de coronavirus (covid-19), con medidas precautorias importantes para, en lo posible, generar distanciamiento social. Con más de 147,800 personas infectadas y cerca de 5,500 fallecidas hasta el 14 de marzo, el covid-19 se ha expandido a más de 110 países, reportó ayer el sitio BBC News. La Organización Mundial de la Salud ha reportado que van más de dos mil casos confirmados en todo el continente americano y tarde o temprano habrá más casos en el país, y debemos comprender que recuperarnos de esta crisis humanitaria debe ser una prioridad.

Según el último estudio de McKinsey & Company, los sectores donde la crisis económica golpeará más a nivel global serán: los servicios de turismo y hospitalidad, aviación, petróleo y gas, automotores, consumo de productos y mercados electrónicos. Para el caso de Guatemala está claro que el turismo es uno de los sectores que más está siendo golpeado, especialmente en ciudades como La Antigua Guatemala, Panajachel, Chichicastenango y Flores, que tradicionalmente han dependido del turismo extranjero durante la Semana Santa. Por ello es clave la estrategia que está tomando el Inguat, de comunicar la importancia de no solo tratar bien al turista extranjero que todavía está ahora mismo en el país, sino de promover campañas de turismo interno al aire libre que ayuden a minimizar los costos de esta pandemia global.

La solidaridad del sector empresarial se ha mostrado desde ya, promoviendo reuniones a distancia con medios electrónicos en la medida de lo posible y evitando aglomeraciones en lugares que no sean estrictamente necesarios, y muchas empresas ya se han unido a causas benéficas para ayudar a los centros de cuarentena y los médicos que están trabajando sin descanso para contener lo más posible la enfermedad.

Todos podemos apoyar de manera proactiva y en la medida de nuestras posibilidades a que el virus no se propague y romper el ciclo de contagio. Lo cierto es que no existe todavía noción de cuánto tiempo puede durar esta pandemia global, y mientras tanto países como Guatemala deben tomar medidas para no saturar nuestro ya frágil sistema de salud.

Las propias medidas que el Ministerio de Salud y Asistencia Social, de la mano con el Ministerio de Finanzas y organizaciones como Fundesa, han trabajado en fortalecer la capacidad de control de los inventarios en los hospitales públicos sobre insumos médico-quirúrgicos, ha sido un programa fundamental en lograr que ahora los hospitales estén abastecidos con más del 70% de las provisiones listas para atender cualquier emergencia. Pero no será suficiente si todos los guatemaltecos no ponemos de nuestra parte.

Atendamos con madurez y responsabilidad las recomendaciones que ha dado el Gobierno y trabajemos unidos, para afrontar esta enfermedad. Las prohibiciones al principio podrán causar molestia, pero son necesarias para resguardar la salud de los guatemaltecos.

Esta pandemia es la primera de su tipo en una era digital de comunicación, lo cual ayuda a que las personas puedan seguir conectadas y no dejar de ser productivas, tomando medidas preventivas. Seamos solidarios con aquellas personas que trabajan en la informalidad, apoyando con sistemas y plataformas que ayudan a integrar su labor, para que podamos, juntos, sobrellevar estos meses, que serán los más importantes para reducir el número de contagios.