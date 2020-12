En la vida hay deberes junto con los derechos

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”. Nelson Mandela

Es sorprendente que no es extraño en el diario vivir escuchar alguno de los diferentes perfiles de los derechos humanos los cuales no solamente son certeros, sino que son de gran importancia para que la convivencia pacífica sea real a todo nivel. Lo que no se puede negar si la vida es integral es entender que juntamente con los derechos también están los deberes los cuales no solo son realistas, sino que son imprescindibles.

Con la firmeza que enseñamos a los nuestros de deberes, también debemos hacerlo de sus derechos. Samuel Berberián

En vista que la vida tiene siempre el criterio de la doble vía, cuando estamos siendo formados por nuestros mayores, debemos ser instruidos en los dos conceptos para poder saber que cuando estamos pensando en uno de los aspectos tenemos que estar dispuestos a manifestar la otra parte sin que se nos tenga que recordar, sino que por el principio de lo ecuánime y justo que debe ser todo comportamiento humano.

Naturalmente nada cuesta percibir que la modalidad de reclamos está siempre presente y sin tener que crear el espacio para ello, pero este comportamiento no es de las personas que poseen un comportamiento de madurez sino de perfiles de mentalidad infantil y de falta de madurez.

A los que estamos dispuestos a aprender, se nos hace claro que los derechos se van conquistando en la convivencia y una vez logrado hay que tener el cuidado de conservarlos, porque si no somos atentos a ellos, así como los conquistamos los podemos perder y difícilmente podremos recuperarlos. Por ello el logro no es de una simple celebración sino mejor aún, celebrar los logros en materia de los derechos que unos han logrado conquistar.

Para ilustrar lo anterior la evidencia de esto está en nuestro diario vivir, el calendario de las celebraciones tiene la distinción que cada día está marcado como el día de algo que se recuerda en favor de algunos de la sociedad, con el agregado de la ironía de que los que lucharon y lo lograron nunca se enteraron de eso.

Es muy realista la historia en registrar los entornos y las tramas de la violación de algunos de los derechos que los humanos no podían tener y algunos reaccionando a esto comenzaron a luchar y reclamar hasta el momento que lograron ser oídos en algunas oportunidades, pagando con sus propias vidas para que fuera reconocida la injusticia que se estaba viviendo.

Hoy por el logro de ellos hay discursos y conferencias pero que no siempre están reflejando el contexto donde se dio el logro. Por lo mismo antes de planificar celebraciones y plataformas para los discursos que se presentarán es lo ideal no estar violando los derechos humanos de los que conviven con nosotros sino mejor llegar a ser conocidos como aquellos que protegen y promueven los derechos. Esto se inicia con los nuestros cuando estamos con los que convivimos y las personas que nosotros criamos.

Es fundamental poder entender que los derechos humanos no deben ser elaborados en un marco de la lógica únicamente sino en una convivencia justa y ecuánime entendiendo que no todos somos iguales y no todos podemos lo mismo, pero debemos ser aceptados y comprendidos para poder convivir armónicamente.

Lo fundamental de los derechos humanos está estructurado en que entiendo cuáles son mis deberes antes de empezar a reclamar mis derechos.