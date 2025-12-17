Fundamentos

Entre el parabrisas y el retrovisor

La política latinoamericana está atrapada entre ciclos ideológicos recurrentes y modas o ideas que se contagian rápidamente.

La analogía de un viaje en automóvil se puede utilizar para caracterizar los vaivenes de la política, particularmente en nuestra región. El parabrisas es el vidrio que tenemos por delante y que nos permite visualizar lo que nos viene. El retrovisor, por su parte, es el espejo que nos permite ver lo que hemos dejado atrás, lo que ya hemos visto y vivido. Haciendo el símil, entonces, y visto lo que sucede en nuestra vecina y hermana nación de Honduras, los guatemaltecos deberíamos estarnos preguntando si estamos viendo allí a través del parabrisas o a través del retrovisor de la historia. Me explico.

La crisis en Honduras era, como dicen en el billar, bola cantada.

La política latinoamericana está atrapada entre ciclos ideológicos recurrentes y modas o ideas que se contagian rápidamente. En esto último hemos visto ejemplos muy significativos como los cambios constitucionales que se han formulado para ajustarse a los propósitos del régimen de turno, las persecuciones judiciales para destruir carreras políticas, los golpes de palacio, y las campañas anticorrupción que han sido adulteradas en el camino con propósitos ideológicos. Estos temas suelen iniciarse en un país, pero pronto resultan recetas para el vecino. Dicho de otra forma, estas prácticas se esparcen como especie de manuales políticos.

La crisis en Honduras era, como dicen en el billar, bola cantada. Con una corriente política que ha demostrado no quererse ir nunca del poder simplemente porque no aceptan el dictamen de los votos; dos partidos de oposición con intenciones de voto que anticipaban una final de fotografía; unos anuncios espectaculares del gobierno estadounidense relacionados con la elección, que no tenían precedente, al menos en su forma pública. Todos ellos, ingredientes para el caldero en que se ha convertido la situación política al momento.

Pero no es ello sobre lo que quiero llamar la atención. Lo anterior es propio del sistema político de aquel país y de su propia circunstancia. En nuestro caso, quizá el tema es voltear a ver las recetas, los manuales, las modas políticas, que esas sí pueden aparecer aquí como parte de la tendencia. Y es allí donde cabe preguntarse si estamos viendo el retrovisor, es decir, estamos viendo lo que nosotros ya vivimos aquí, o es que simplemente estamos viendo el parabrisas y con ello, lo que nos está por venir.

Por ejemplo, llama la atención el recurso manido a la denuncia de fraude. En una especie de giro tragicómico, en estos tiempos, los llamados “fraudes” los cometen los opositores. Si antes era el poder público el que usaba todos sus instrumentos para perpetuarse, parece que la moda ahora es que, ante la evidencia electoral de su derrota, recurren al expediente de la denuncia de fraude, aunque nunca terminen de explicar bien, cómo, cuándo y por quién. El segundo tema sobre el que habrá que poner particular atención es la captura de los árbitros del juego. Hemos visto intentos de controlar los órganos electorales o, en su caso, reducirles su margen de independencia, para producir confusión o manipulación. Por ejemplo, sistemas que están pensados para ofrecer transparencia, como han sido históricamente los sistemas de transmisión temprana de resultados están bajo efectivo ataque. Llama la atención cómo esto se replica en varios países.

No soy partidario de los determinismos, pero tampoco soy partidario de las ingenuidades. Insisto, no sé si aquello que sucede con los vecinos es haber visto el retrovisor de nuestra propia experiencia o estamos viendo el parabrisas de lo que nos puede llegar. De nosotros depende escaparnos de esta paradoja vehicular.