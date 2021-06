Entrevista al padre del networking moderno, Dr. Iván Misner (Parte I)

En esta oportunidad voy a transcribir la entrevista que hice a uno de mis mentores en networking: el Dr. Ivan Misner, fundador y director visionario de BNI (Business Networking International), la organización de redes de negocios más grande del mundo. Fundada en 1985, cuenta ahora con más de 10,100 capítulos alrededor del mundo. Solo el año pasado, BNI generó 11.5 millones de referencias, lo que resultó en más de US$16.2 mil millones en negocios para sus miembros. BNI Guatemala cuenta con ocho capítulos, 344 miembros y a la fecha se han generado 15,100 referencias que han resultado en US$10.7 millones en negocios.

¿Por qué es importante el networking en el mundo actual?

Hoy más que nunca usted necesita hacer networking. Su red de contactos es su faro de esperanza en un mar de miedo. Si usted se rodea de personas en quienes confía y con quienes tiene una buena y positiva relación profesional, ellos estarán allí para ayudarlo en tiempos difíciles. Nosotros lo hemos visto en BNI, al inicio de la emergencia sanitaria covid-19 teníamos 9,700 grupos y esta semana ya somos 10,200, abrimos 500 grupos de BNI en medio de esta crisis. Este crecimiento se atribuye a muchos hombres de negocios inteligentes que entendieron que su red de contactos es actualmente más importante de lo que nunca ha sido. La pandemia ha golpeado a muchos empresarios y tener una buena red de contactos los ha ayudado a mantener sus negocios a flote.

Las tradiciones nos dicen de dónde venimos y la innovación nos dice a dónde queremos ir. Julio Lemus

¿Cómo cambió el covid-19 la forma de hacer negocios y el networking? ¿Qué ganamos y qué perdimos con la pandemia?

En BNI cambiamos rápidamente, imagínese 10 mil reuniones semanales presenciales en todo el mundo, y en cuestión de semanas cambiamos a reuniones virtuales. Fue algo difícil, pero inevitable. Yo escribí un artículo para Entrepreneur.com en 2018, donde decía que el futuro del networking cara a cara sería en línea. ¿Y por qué lo decía? He sido testigo de cómo han desaparecido empresas a causa de los cambios tecnológicos. Por ejemplo, Kodak, que siendo dueña de la patente de la cámara digital la cedió a otras empresas porque consideraba que si la desarrollaban ellos mismos iban a canibalizar su negocio principal de fotografía impresa. Kodak pudo haber sido la Apple de hoy, porque esta empresa no hacía teléfonos ni cámaras, era fabricante de computadoras, pero se diversificaron, y lo demás es historia. Kodak no abrió los ojos a las tendencias y terminaron desapareciendo del mercado.

Existen cambios, y BNI quiere liderar la innovación y no ser una organización que la disrupción saque del mercado. Vamos a ser testigos de un networking híbrido, una mezcla de reuniones personales con reuniones virtuales, porque no hay nada como las reuniones presenciales, donde podemos ver a la otra persona a los ojos, poder dar la mano, tener una amena conversación, pero estoy claro en que hay que integrar la tecnología al networking.

¿Qué ventajas y desventajas ofrece la modernidad para hacer negocios, en comparación con hace 36 años, cuando nació BNI?

Soy creyente de la tecnología. Uno de nuestros valores fundamentales en BNI es “tradición mas innovación”. Las tradiciones nos dicen de dónde venimos como tribu o comunidad, e innovación nos dice a dónde queremos ir. Yo creo que la tecnología es una gran herramienta si se usa efectivamente. Uno de los beneficios del uso de la tecnología en BNI es que reduce la jerarquía de la comunicación. Hace 36 años, cuando comenzó BNI, el costo de las comunicaciones era alto. Hoy gracias a la tecnología, puedo estar en contacto directo con los miembros a través de mi blog, podcast semanal, y puedo responder mensajes en redes sociales y tener una comunicación constante y directa. Por lo tanto, hay que abrazar la tecnología en vez de pelear con ella, ya que lo ayudará a ser mas exitoso.