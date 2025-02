Pluma invitada

¡Es hora de que los educadores aprendan a integrar la inteligencia artificial en el aula!

La inteligencia artificial generativa representa una oportunidad sin precedentes para personalizar el aprendizaje.

A lo largo de la historia, diversas herramientas han revolucionado el aula, generando debates sobre su impacto en la educación. Recuerdo que, en mi época de secundaria, un profesor de matemáticas de origen alemán solía decir: “Las calculadoras son aparatos del diablo, porque hacen que los estudiantes no piensen”. Temía que, al tener acceso a herramientas como las calculadoras, perdiéramos la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades de razonamiento.

Sin embargo, la historia ha demostrado que, cuando se utilizan adecuadamente, las herramientas tecnológicas potencian nuestras capacidades. Por ejemplo, las hojas de cálculo en las computadoras han hecho mucho más eficiente el trabajo de proyecciones financieras. Del mismo modo, la llegada de Internet suscitó preocupaciones entre los educadores, quienes temían que el acceso ilimitado a la información fomentara la pereza intelectual. Aunque algunos estudiantes han caído en esa trampa, Internet ha democratizado el acceso al conocimiento, permitiendo que personas en países en desarrollo accedan a la misma información que aquellas en naciones más avanzadas.

Hoy enfrentamos un nuevo desafío con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT. Esta tecnología ha llegado para quedarse, y los estudiantes ya la están utilizando. Si los educadores no se actualizan, corremos el riesgo de formar una generación de alumnos que aprueben sus clases sin comprender realmente los contenidos. Tal como señala un artículo reciente en el periódico español El País, muchos profesores ya han detectado que los estudiantes utilizan herramientas como ChatGPT incluso cuando se les pide no hacerlo, lo que demuestra que prohibir no es la solución.

Este avance tecnológico exige un cambio pedagógico urgente. La clave estará en transformar el formato de las clases para enfocarse más en el diálogo y el pensamiento crítico. Ahora, más que nunca, es esencial que los estudiantes aprendan a cuestionar lo que ven, analicen las propuestas que les ofrece la IA y desarrollen su propio juicio. Esto también requiere un cambio cultural: reconocer abiertamente el material generado por inteligencia artificial y establecer una cultura de responsabilidad y ética.

La IA no sustituirá el papel del docente, pero sí puede potenciarlo. Los profesores deben convertirse en guías que enseñen a los estudiantes a utilizar esta tecnología de manera ética y efectiva, promoviendo el análisis crítico de las fuentes y la comprensión profunda.

Una idea innovadora para integrar ChatGPT en el aula es utilizarlo durante las sesiones, permitiendo que los estudiantes propongan diferentes formas de elaborar prompts y discutan abiertamente cómo el acceso a esta herramienta puede mejorar y acelerar su aprendizaje. Este enfoque ayuda a que los estudiantes sientan que pueden utilizar la herramienta abiertamente y les enseña a utilizarla de manera responsable.

Sin duda muchos jóvenes estarán tentados a utilizar estas herramientas para “saltarse” ciertos pasos. Por eso, si no les enseñamos a aprovecharlas correctamente, lo harán a su manera, en algunos casos de forma inapropiada. Como resalta otro artículo en El País, “los estudiantes necesitan orientación para entender cómo y cuándo utilizar la IA”, en lugar de prohibiciones que generan frustración tanto en alumnos como en docentes. En conclusión, la inteligencia artificial generativa representa una oportunidad sin precedentes para personalizar el aprendizaje y fomentar habilidades críticas en los estudiantes. Pero también requiere que los educadores asuman un papel proactivo en la integración de esta tecnología en el aula. Solo así podremos formar a una generación capaz de pensar por sí misma, cuestionar la información que reciben y utilizar la tecnología como una herramienta para alcanzar su máximo potencial. ¡El momento de actuar es ahora!