¿Es la inteligencia artificial buena para la humanidad?

Participé el pasado fin de semana en el panel El Futuro de los Medios: periodismo impulsado por IA y los desafíos de la ciberseguridad, moderado por Nicolás Ventura en el Estadio Marlins de Miami. La discusión me dejó más inquieta que nunca. Un punto clave del panel fue que la IA no es intrínsecamente buena ni mala; su impacto depende de cómo y por quién es utilizada.

Ante la actual tendencia de algunos en suprimir la ciencia, la IA puede devolver credibilidad.

En el ámbito académico preocupa que muchos jóvenes ya no investigan porque la IA les proporciona respuestas en segundos, hace sus tareas y limita su capacidad de reflexión. Si los maestros no logran detectar estos agujeros en la educación, pronto tendremos una generación que no sabrá usar sus cerebros.

El Dr. Miguel Morales, de la Universidad Galileo, me confirmó que ya usan IA para personalizar el aprendizaje. Enseñan a sus alumnos herramientas como GPTKit, GPTZero y ChatGPT para redacción y análisis; KREA AI para visuales; y Perplexity Elicit para investigación. Según el Dr. Morales, detectan cuando IA le ha hecho la tarea a un alumno identificando señales como textos sin profundidad reflexiva. Por ello, exige tareas que inviten a pensar.

“El lado oscuro surge cuando periodistas pagados alteran entrevistas con IA de doblaje y lip-sync, generando contenido falso para manipular audiencias. Toman la cara y voz de personas relevantes y con Synthesia y ElevenLabs generan voces sintéticas para hacer que una persona diga algo que nunca dijo. Lo mismo sucede con el uso de Sora/Runway que crea videos casi perfectos tomando las caras y voces de científicos de reputación para atribuir declaraciones o acciones inexistentes. Utilizan el campo visual con Deepfakes: IA como DeepFaceLab o DALL·E que permiten crear videos o imágenes falsas. Pero con suerte IA mal empleado puede ser atacado por IA verdad.

Los beneficios de IA son más. Por ejemplo, podemos analizar y proyectar imágenes satelitales sobre el medioambiente, registros históricos y divulgaciones corporativas para exponer violaciones ambientales, deforestación y degradación del suelo a una escala nunca antes vista. En mi caso, puedo restaurar videos antiguos y preservar evidencia histórica escalando mis imágenes a 4K a través de AI (Topaz). ¡Imagínese revivir imágenes ambientales o históricas, y ver cómo eran nuestros glaciares y ecosistemas y cómo han cambiado a lo largo de décadas!

¿Pero qué pasa cuando usan figuras históricas como Abraham Lincoln, Albert Einstein o Nelson Mandela, atribuyéndoles citas falsas o ideas fuera de contexto que, aunque puedan sonar relevantes, no tienen relación con la realidad actual? Es aquí donde el lector debe ser cuidadoso en analizar la información. 1) leer el artículo completo y no solo los titulares 2) buscar las fuentes 3) buscar contenido, no solo citas 4) si le causa emoción de forma inmediata-haga pausa. Está diseñada a manipular.

Por último, hay un dilema ético de la propiedad de la IA: ¿Quién controlará la IA? Si estas poderosas herramientas son monopolizadas por grandes empresas tecnológicas con intereses económicos o políticos, corremos el riesgo de que las narrativas sean suyas, al ser la información filtrada, alterada o suprimida y cuando menos lo sintamos, podemos caer en el control total de manipuladores de IA sobre nuestras vidas.

Por lo tanto, debemos estar conscientes de que esto es corregible con normativas claras en donde la legislación mundial debe actuar sin demora para que IA continúe siendo una herramienta positiva, no solo a favor de empresas multinacionales, sino a favor de la humanidad.