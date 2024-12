Conciencia

Es tiempo de despertar y construir un mejor futuro

Si deseamos un país desarrollado, necesitamos dejar de ser espectadores y convertirnos en protagonistas del cambio.

Guatemala es un país lleno de talento, recursos y oportunidades, pero también de apatía y negatividad. Parece que muchos son expertos en señalar problemas, expresar sus inconformidades, y criticar en redes sociales, pero no en actuar para resolverlos. La crítica y el pesimismo a menudo paralizan al país, especialmente a quienes tienen los recursos y capacidades para marcar la diferencia, pero prefieren quedarse en su zona de confort, no actuar y ni tomar el liderazgo. Esa pasividad no solo nos detiene como individuos, sino que, a nivel colectivo, es uno de los mayores obstáculos para construir un mejor futuro.

Guatemala merece más ciudadanos activos, menos excusas y más optimismo.

En el marco de los 40 años del CIEN, y con el compromiso de siempre buscar soluciones innovadoras, diseñamos un regalo simbólico pero necesario: VITA CIEN, el suplemento ideal para despertar a los guatemaltecos y motivarlos a actuar. Este regalo no es un producto físico ni un remedio milagroso; es una metáfora para recordarnos lo que realmente necesitamos como país: compromiso, actitud positiva y acción.

VITA CIEN es el suplemento #1 para quienes quieren dejar atrás el pesimismo, la queja constante y la inacción. Está diseñado para mejorar la “visión a futuro” y fomentar la participación en la construcción de un mejor país. Sus ingredientes están pensados para atacar esas barreras mentales que nos detienen y potenciar lo mejor de nosotros.

Contiene motivación para dar el primer paso hacia el cambio, aunque las circunstancias no sean ideales; integridad porque el desarrollo sostenible empieza con honestidad y transparencia; tenacidad para mantenernos firmes, incluso cuando el camino se torne complicado; creatividad porque necesitamos soluciones nuevas para problemas viejos; empatía para entender a los demás y trabajar juntos por objetivos comunes; buen humor porque el optimismo es una herramienta transformadora; y pensamiento crítico porque la combinación de estos valores no solo es poderosa, sino también esencial para cualquier persona que quiera ser un agente de cambio.

Respecto a su uso, diariamente reflexione sobre su rol en la sociedad, actúe para contribuir al cambio y comparta su energía positiva con los demás. Los mejores resultados se obtienen si actúa desde temprano, acompañado de determinación, acción y una sonrisa.

Los beneficios de VITA CIEN son múltiples. Mejora la visión y planificación a largo plazo, regula el “metabolismo” de proyectos para emprender nuevas iniciativas y fomenta hábitos positivos. Además, rechaza la apatía, aumenta el compromiso con el desarrollo personal y comunitario, y ayuda a superar desafíos con mayor rapidez. Es, en pocas palabras, el impulso que muchos guatemaltecos necesitan para pasar de la queja a la acción.

Sin embargo, también hay precauciones. Manténgase fuera del alcance del pesimismo crónico. En caso de apatía extrema, doble la dosis de empatía y motivación. Y si siente que el desánimo le invade, recuerde que la clave es tomar este “suplemento” acompañado de determinación. Es apto para todos los que deseen dejar huella, pero especialmente para los que, teniendo recursos y capacidades, aún no se animan a utilizarlos para el bien común.

Este regalo simbólico es importante porque el inicio de un nuevo año es una oportunidad perfecta para replantearnos nuestras prioridades. Es un momento para reflexionar sobre lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer y lo que aún podemos lograr. Guatemala no cambiará sola. Necesitamos ciudadanos comprometidos, dispuestos a dejar atrás la apatía y a trabajar juntos para construir el país que soñamos. El 2025 debe ser el año en que despertemos, nos reinventemos y avancemos con pasos firmes hacia un futuro mejor. Es tiempo de celebrar, abrir el corazón y construir juntos un futuro lleno de posibilidades. ¡Feliz Año Nuevo!