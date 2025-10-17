Registro akásico

Escape a la impunidad

Desconcertante evasión de reos peligrosos permitida por funcionarios ineptos.

Hace dos meses, 20 mareros andan campantes en libertad. Salieron por la puerta de la prisión de Fraijanes 2, como las visitas conyugales, en sendas parejas. Con sus tatuajes fueron admirados y saludados por todos los cuidadores, puerta tras puerta. Frente a tamaña salida, abundan las teorías de la conspiración. Unos señalan un costo para cada llave, los alcaides y la estructura concernida de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Cada día se revisa presencia, de tres a cuatro veces. Se sabe de una unidad de inteligencia penitenciaria, seguramente muy alerta. De la misma manera, existe un servicio de informática, con datos al segundo, para facilitar la salida de quienes han cumplido su condena o se les ha dictado orden de libertad. Si esta teoría fuera válida, el Ministerio Público debiese haber solicitado ya los estados bancarios de los funcionarios que no gocen de antejuicio.

Una rosca de privilegiados jamás podrá ejercer los cargos con dedicación y debida competencia.

Otros dicen que varias parejas viajaron de manera inmediata a México para enfilarse a EUA. Saben dónde se encuentran las guaridas, los precios y el transporte. Felices, a pesar de haber sido declarados terroristas el 23 de septiembre por el Gobierno de EUA, sus compinches en libertad los acogerán para reforzar sus clicas. Los sociólogos de la Universidad de Stanford, como Parigi, dedicados al tema, advierten sobre la cohesión de los delincuentes, surgida de las acciones ilegales. La habilidad criminal es apreciada para ampliar el volumen de negocios sucios. De esa cuenta, el reforzamiento de esos grupos en las ciudades norteamericanas debido a la incuria de las autoridades nacionales justifica ampliamente, la protesta de la embajada sobre la incapacidad gubernamental.

Los más estruendosos son quienes laboraron en los gobiernos pasados y han sido apartados. Denuncian el constante desmantelamiento de la guardia dedicada a cuidar a los privados de libertad. Cada gobierno escoge uno o dos empleados veteranos; a veces los dotan de autoridad o los ponen de segundones. Luego, a contratar familiares, conocidos y recomendados con el agregado de algunos amigos de los pandilleros bajo un cobro especial. Para que haya colaboración justifican, pero el resultado es la degradación de la función pública. Las universidades del país forman criminólogos, especialistas en derecho penal, sociólogos y psicólogos. La mayoría no consigue trabajo, pero los partidos de gobierno llenan de incapaces los cargos donde debiesen haberse nombrado a personas responsables y honradas. ¿Por qué no se destituye al incapaz ministro de Gobernación?

La teoría más extrema señala una negociación habida entre las autoridades más altas del Ministerio de Gobernación con la Rueda del denominado Barrio 18. Son Q5 millones, para abrir la concertación y luego un compromiso de controlar asesinatos para obtener el salvoconducto de salida. Todos los rumores se diseminan cuando hay una mala percepción de autoridades por la frustración de una ilusión. El Ejecutivo se conformó con influencias extranjeras. Aún falta la negociación con la MS-13 Street. En un par de meses nos informarán sobre su fuga, con exculpación de los guardianes, pues salen con disfraces de Halloween que impiden observar los tatuajes.

Quizás todas las teorías conspirativas son bulos. No obstante, nadie debe expresar dudas sobre la actuación vicepresidencial, del ministro de Gobernación, el primer viceministro y sus colaboradores. El actual culpa a gobiernos pasados. Tal vez sea cierto, porque si se revisan los nombres de los irresponsables funcionarios actuales, han estado en esos puestos desde hace varios gobiernos.