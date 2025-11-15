Escenario de vida

Esta Navidad, Guatemala nos necesita: elige lo legal

El contrabando no solo evade impuestos; evade responsabilidades, evade la ley.

En tiempos en que el corazón del país late más fuerte —cuando las familias se reúnen, cuando damos gracias por la vida y buscamos un porvenir mejor—, Guatemala nos pide algo sencillo, pero trascendental: que defendamos lo que es nuestro.

El contrabando destruye oportunidades. Es una cadena silenciosa que perjudica a todos.

El consumo de productos de contrabando no es un asunto menor. Cada vez que uno de esos artículos ingresa por la puerta trasera, se lastima la economía nacional, se debilitan miles de empleos formales y se abre espacio para la corrupción que tanto daño ha causado a nuestra sociedad. El contrabando no solo evade impuestos; evade responsabilidades, evade la ley y evade su deber con Guatemala.

Por eso, este año la organización Somos el Agro, en conjunto con la Comisión Institucional contra el Contrabando (Coincon), lanzó la campaña “Esta Navidad, elige lo legal”. Una invitación directa al corazón de cada guatemalteco para reflexionar sobre el poder de nuestras decisiones y el impacto real que tienen en la vida de miles de familias, especialmente, en esta época de mayor consumo.

La campaña, presentada por la Cámara del Agro (Camagro) el 13 de noviembre, busca recordarnos algo elemental: cada compra cuenta. Cuando elegimos productos guatemaltecos legales, elaborados por manos responsables y certificados bajo normas sanitarias y legales, no solo adquirimos calidad y seguridad. También le tendemos la mano al agricultor que cultiva con esfuerzo, al pequeño comerciante que trabaja con honradez, a la familia que vive del empleo formal y al país que necesita avanzar sin atajos.

“El contrabando destruye oportunidades”, han repetido las autoridades. Y es cierto. Este fenómeno erosiona la competitividad nacional, frena la inversión y reduce los recursos que deberían apoyar la educación, la salud y el desarrollo. Es una cadena silenciosa que perjudica a todos.

Pero hay buenas noticias. Guatemala también está dando pasos firmes hacia una economía más sólida y respetuosa de la legalidad. Camagro —que representa a más de 126 mil productores agropecuarios, agroindustriales y agroexportadores en los 22 departamentos del país— celebró recientemente el Acuerdo Marco de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos.

Este acuerdo permitirá recuperar el acceso preferencial al mercado estadounidense para la mayoría de nuestras exportaciones, fortaleciendo la competitividad del país y devolviendo certidumbre a los sectores productivos. Es un logro fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno de Guatemala y el sector privado, que demuestra que cuando se actúa con responsabilidad, disciplina y visión, se alcanzan resultados reales.

Sin embargo, ese esfuerzo necesita el apoyo de cada ciudadano. No basta con grandes políticas ni tratados comerciales. La batalla contra el contrabando —y contra la corrupción que lo alimenta— se libra también en cada compra cotidiana: en el supermercado, en la tienda de barrio, en el mercado, en las celebraciones de fin de año.

Esta Navidad tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. De apostar por el trabajo honesto, proteger la salud de nuestras familias con productos seguros y defender la economía local que sostiene a miles de hogares, pero en especial, apoyar al país que amamos.

Consumir lo legal no es solo una decisión económica: es un acto de responsabilidad, civismo y amor por Guatemala. Por ello, en esta época de unión y esperanza, recordemos que el futuro de la nación se construye con pequeñas acciones y grandes convicciones.

Esta Navidad, elige lo legal. Elige Guatemala. Porque cuando apoyamos lo nuestro, gana todo el país.