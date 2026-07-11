Con otra mirada

Estado fallido

La actual crisis institucional de Guatemala no se explica culpando al presidente de la República de lo que pasa o no.

La actual crisis institucional de Guatemala no se explica culpando al presidente de la República de lo que pasa o no. Todo indica que quienquiera que ocupe ese honroso cargo no tiene la libertad de hacer valer un plan de trabajo —suponiendo que lo tenga—, sino que se hace lo que se viene haciendo desde muchísimos años atrás, siguiendo un plan predeterminado.

Así fue creado, a imagen y semejanza de la Ufco, el actual Cacif en nuestro país.

Como lo veo, ese plan predeterminado quedó establecido en 1954, en plena Guerra Fría, cuando los significativos cambios estructurales formulados por la Revolución de octubre de 1944 fueron abortados por el gobierno de los EE. UU., en defensa de los intereses económicos de la United Fruit Company (Ufco), que evidentemente tenía poder sobre el presidente y altos mandos de su país, al punto que la falsa idea del comunismo endilgado al presidente Jacobo Árbenz, provocó su derrocamiento. Así fue creado, a imagen y semejanza de la Ufco, el actual Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) en nuestro país, cuyos intereses prevalecen, de manera impune, en detrimento del desarrollo y bienestar de la nación. De esa percepción deviene el título de este artículo.

Consultando a san Google sobre su definición, encontré la visión general creada por IA, que dice así: “Un Estado fallido es una nación cuyo gobierno ha perdido el control efectivo de su territorio y ya no puede garantizar los servicios básicos ni la seguridad a su población. En estas circunstancias, las instituciones formales se debilitan y el Estado pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza.

“Características principales. Para que un Estado sea considerado fallido, suele presentar las siguientes deficiencias, ampliamente analizadas por expertos en relaciones internacionales: a) Pérdida del monopolio de la violencia: El gobierno no puede controlar la seguridad ni mantener el orden dentro de sus fronteras. Como resultado, grupos criminales, pandillas o milicias armadas controlan zonas específicas. b) Incapacidad para proveer servicios básicos: Falla en la administración de necesidades esenciales como salud, educación, infraestructura, recaudación de impuestos y justicia. c) Pérdida de legitimidad: La población pierde la confianza en sus autoridades y las instituciones políticas, lo que provoca un vacío de poder.

“Debates sobre el concepto. Es importante destacar que el término nació en el ámbito geopolítico occidental tras la Guerra Fría para describir países con profundas crisis institucionales. Sin embargo, es un concepto polémico. Para algunas corrientes, es una etiqueta imprecisa o una herramienta usada en la geopolítica de las potencias internacionales para justificar intervenciones. Académicos de las ciencias sociales argumentan que los Estados no ‘fallan’ per se, sino que las crisis son producto de desigualdades estructurales, asimetrías de poder y conflictos históricos internos”. Fin de la cita.

Definición que, según mi parecer, nos es aplicable totalmente. Aunque debe entenderse que los “grupos criminales, pandillas o milicias armadas que controlan zonas específicas” mencionadas, no nacieron como tales; sino, como vimos en 2017, fueron empresarios asociados a diputados al Congreso de la República, quienes constituyeron el llamado Pacto de Corruptos, para controlar los tres poderes del Estado. En 2023 perdieron el Ejecutivo, pero mantienen cooptados el Legislativo y el Judicial. Este último en buena medida, con la ingrata complicidad de la universidad pública, San Carlos de Guatemala, cuyo rector se las ha arreglado para ser electo en dos oportunidades, de manera vulgar y fraudulenta.