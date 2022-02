Estallan ataques de Rusia contra Ucrania

Para poder entender de qué se trata el conflicto bélico que se ha desatado de parte de Rusia contra Ucrania, lo ideal es poner las piezas en orden. Aparte de que existe un interés estratégico y geopolítico, y que es su zona de influencia, debemos antes saber qué hay detrás de bambalinas. Es decir, en sus suelos, en la situación geográfica y geopolítica ya que de allí puede que radiquen las razones prioritarias para que Vladímir Putin haya decidido desatar el fuego. No fue una provocación de parte de Ucrania, sino sencillamente el ansia de más poder de parte de Putín y así empieza el peligro que ahora encaran los miembros de la Otán.

Los ataques a Ucrania que ha ordenado Putin van directo a expandir su poderío y tener mayor control en el mundo. Vida Amor de Paz

Al mismo tiempo, Ucrania cada vez se siente más afín a los países europeos, y con su democrática forma de gobierno, supone una amenaza al régimen de Putin. Sin embargo, sus ansias de poderío parecen ir mucho más allá que invadir Ucrania. Putín no se quedará quieto hasta que consiga construir un gran imperio, la nueva Unión Soviética.

Primero, estamos frente a un tirano que pareciera creerse Napoleón Bonaparte o Pedro el Grande. No obstante, eran tiempos antiguos cuando mirábamos como normal cuando se peleaban por la ley del mas fuerte. Los tiempos modernos han cambiado y esperamos mayor humanidad y respeto. Evidentemente, Putin se puso en el lado incorrecto de la historia.

Putin está rompiendo la paz en el mundo y nos pone a reflexionar qué más busca Putin en Ucrania. Sus recursos minerales son extremadamente ricos y complementarios en altas concentraciones. Ucrania le ha parecido por ende, muy apetitoso a Putin, pues el país cuenta con abundantes reservas de gas natural, carbón, titanio, mineral de hierro, sal, petróleo, grafito, azufre, caolín, níquel, magnesio, madera y hasta mercurio. Solo viendo las últimas acciones de las tropas rusas al intentar apoderarse de la zona de exclusión de la planta nuclear de Chernóbil, nos damos cuenta que los ataques a Ucrania que ha ordenado Putin van directo a expandir su poderío y a tener mayor control en el mundo.

¿Pero cómo parar a Putin? Muchos expertos creen que las sanciones económicas que se le impongan no funcionarán. Debieran los europeos dejar de comprarle más petróleo o gas natural. Si los países europeos lo hacen de forma masiva, quizás empiecen a herirlo fuertemente. Lo demás no tendrá mucho impacto, según los analistas políticos pues las negociaciones diplomáticas no han funcionado. Durante la Conferencia de Prensa del jueves, un periodista preguntó al presidente Biden, si las sanciones que Estados Unidos le imponga a Rusia le harán tanto daño como la ofensiva que Putin está ha lanzado con sus misiles y tropas.

Los analistas piensan que si no se le sanciona severamente a tiempo, pronto será demasiado tarde.

China está a la expectativa esperando a ver hace EE. UU. en este caso, ya que si no son fuertes en sus decisiones, quizás el país asiático también tome a Taiwán pues lo hará sin esfuerzo. Es por eso que es necesario para Biden ponerse enérgico y muestre su poderío sin demora.

Tiranos como Putin hacen lo que dicen que van a hacer. Ya tomó Crimea, y le seguirá Polonia y el Báltico. Asumamos que Putin va a seguir con lo que ha amenazado. Entonces, ya es hora que sea tomado en serio y parado a tiempo. De allí, que es evidente que Putin busque construir el poderío que presidirá con una nueva Unión Soviética. Si le dejan actuar a sus anchas, no nos sorprendamos que un día Putin esté a cargo de un orden mundial. El mundo libre está hoy en juego.