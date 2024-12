Godot ha llegado

Estrategia

Nuestras autoridades dicen tener una estrategia para enfrentar el gobierno de Trump, y esperemos que sea efectiva, no como lo visto en lo que va del año.

El reconocido boxeador Mike Tyson dijo: “Todos tienen un plan, hasta que te pegan en la nariz”, y esto es lo importante de tener una estrategia adecuada para superar retos y aprovechar oportunidades, algo que explica Maquiavelo en El Príncipe con su fabula del león y el zorro (1532). Este último, a pesar de ser uno de los libros más citados por políticos en la región, parece que o no lo entendieron o leyeron el resumen del resumen en una red social.

Hay una estrategia para enfrentar el próximo gobierno de Trump, pero ojalá no sea miope.

El profesor Lawrence Freedman, en su obra Estrategia: una historia (2013), discute la evolución del concepto que hasta el siglo XX era exclusivo de los ejércitos durante guerras y ejercicios militares. Freedman explica cómo hasta entonces “una vez el concepto estaba definido en términos de preparar tropas para una batalla crucial, esto restringía, más que liberaba, el pensamiento”. Esto cambia hasta el siglo pasado, cuando el concepto evoluciona de su uso estrictamente militar para aplicarlo a otros cambios y que, de acuerdo con el autor, la estrategia se debe entender como un guion que nos permite crear expectativas sobre cómo consideramos que un evento puede desarrollarse. El gran cambio conceptual que Freedman nota es que ahora el pensamiento se libera y no se restringe al ofrecernos diferentes alternativas para analizar cómo otros se van a comportar y a cambio cómo deberíamos comportarnos nosotros hasta que el guion cambie.

La aplastante victoria de Donald Trump y los republicanos en las pasadas elecciones de los Estados Unidos ha sido para muchos un golpe en la nariz. En el caso específico de Guatemala, se presenta un gran reto para el cual debería existir desde hace tiempo atrás una estrategia. De acuerdo con entrevistas con el canciller Carlos Ramiro Martínez, así como con el secretario de comunicación Santiago Palomo Vila, desde enero existe una estrategia y nuestras autoridades están listas para enfrentar los retos que presente un segundo gobierno de Trump. Ese es el reto y en los próximos meses veremos si dicha estrategia es eficiente o si se trataba de un plan restringido que al fallar nos deja dependientes de las agendas y los intereses de otros.

Lo anterior se debe a que el guion que hemos visto en lo que va del año no ha sido precisamente el que se esperaba. Claramente sigue un obstáculo para el gobierno y el oficialismo que viene desde el Ministerio Público, pero que la única solución ha sido citar a la jefa de dicha entidad. Las flamantes promesas de apoyo que vinieron del Departamento de Estado y USAID durante la toma de posesión del actual gobierno no aplicaban a nuevas cifras récord de deportados de Estados Unidos entre ellos casi 70 mil guatemaltecos. Con ese apoyo de Washington, mejor no me ayudes compadre. En cuanto a la cooperación internacional, la embajada de la India, bajo el activo liderazgo de Manoj Kumar Mohapatra, ofreció ayuda crucial para Guatemala en temas de infraestructura, nuevas fuentes de energía, manejo y prevención de recursos humanos e inversión de empresas de aquel país en el nuestro para ir creando condiciones económicas que incentiven a los guatemaltecos a no migrar a Estados Unidos. Estas oportunidades fueron desaprovechadas, por no decir ignoradas por nuestras autoridades. Menos mal, hay una estrategia para enfrentar el próximo gobierno de Trump, pero ojalá no sea miope para que se desperdicie como se ha hecho con otras oportunidades que se presentaron este año.

Quien sí aprovechó la cooperación de India fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien tiene una estrategia mejor definida que el resto de los países de la región. En enero sabremos si podemos liderar la región o seguir la estrategia de nuestro vecino.