Godot ha llegado

Et tu Trump

Se viene un Donald Trump con un populismo desmedido que humilla con tal de ser el centro de atención y parece que no hay nadie que lo detenga.

Julio César:

“Si fuese cual vosotros, cedería

Si, por ventura, yo rogar supiese.

Cediera a ruegos. Pero soy tan firme

Cual estrella polar, qué, fija, inmóvil

Par del cielo en la bóveda no tiene.

Chispas sin fin el firmamento ostenta;

De fuego todas son, todas brillantes,

Mas su supuesto ocupar sabe una sola.

En el mundo es igual. Hombres lo pueblan,

De carne y hueso son, e inteligentes;

Mas, existe entre tantos, solo uno

Que mantenga su puesto invulnerable

Sin cejar una vez, y yo soy ese.

Por tanto, que aún esto se conozca.

Firmeza tuve al desterrar Címber,

Y firmeza igualmente disponiendo

Que quede desterrado



Cina:

¡César!



Julio César:

¿Acaso al conmover vais al Olimpo?



Decio:

¡Gran César!



Julio César:

“¿No está Bruto inútilmente

De rodillas?



Casca:

¡Por mí las manos hablen!



Casca hiere a César en el cuello. César le coge el brazo. Hiérenle luego varios conspiradores; el último Marco Bruto.



¿Tú también Bruto?

(que en latín es “Et tu Brute”)



Muere entonces Julio César.

Donald Trump traicionó a Ucrania como en Roma sus senadores lo hicieron con Julio César.



Citado con algunas libertades de la Tragedia de Julio César que se presentó en el teatro en 1599. Existen intereses y existe la traición, seamos claros. Históricamente nos quedamos con la muerte de Julio César por la obra de William Shakespeare, que inmortalizó la figura del gran emperador. No es casualidad el Kaiser en Alemania, el Zar en Rusia y el Shah en Irán. El “Gran Hombre” que sucumbe ante la traición de suyos como en la Tragedia de Julio César.



Volodímir Zelenski no es un Gran Hombre (como diría Carlyle), no es un estadista, pero es el presidente electo de Ucrania que sufrió en persona lo que Shakespeare describe como trágico. Si bien EE. UU. siempre ha tenido intereses más que amigos, sus presidentes manejaban su política exterior con cierta altura y guardando las formas, no humillando a sus contrapartes. La encerrona, porque eso fue, con Zelenski, JD Vance (que no debió decir nada) y un Marco Rubio en shock, y todo televisado es un montaje de lo que se viene de un Donald Trump con un populismo desmedido que humilla con tal de ser el traidito de la película a costa de una Gran Estrategia de largo plazo que siempre caracterizó e hizo de EE. UU. realmente grande, es más una super potencia. Eso se acabó, en un mes en el cargo, su política es de humillar al pequeño cual Bully en grados de primaria.



El mensaje es claro: se debe retornar a los instintos más básicos de lo que es no la realpolitik clásica del juego de poder sino más bien a lo que Thomas Hobbes describió como el Estado Naturaleza, en donde todos los países debemos reconocer que lo que EE. UU. construyó después de la segunda guerra mundial hoy Trump lo está matando y regresando a un sistema internacional que es anárquico, solitario, pobre, brutal y breve, y sálvese quien pueda.

¡Feliz Domingo!