Pluma invitada

Éxito y gratitud: El poder de tomar acción en el presente

La vida no espera. ¡Actúa hoy para crear el futuro que deseas!

En esta época del año, los sentimientos suelen estar a flor de piel. Nostalgia, melancolía, gratitud, enojo, arrepentimiento, felicidad… Todos ellos emergen mientras reflexionamos sobre lo vivido y soñamos con lo que viene. Al cerrar el 2024, nos encontramos evaluando lo que hicimos y dejamos de hacer, mientras escribimos nuestra lista de deseos y metas para el 2025. Es un momento de introspección que revela, una vez más, cómo cada persona evoluciona a su propio ritmo. Algunos parecen alcanzar el éxito de la noche a la mañana, mientras otros enfrentan caídas que los marcan profundamente. Pero ¿qué marca la diferencia entre unos y otros?

Para mí, la respuesta está en la acción y la perspectiva. Con casi 44 años de experiencias acumuladas, puedo afirmar con certeza que la actitud con la que enfrentamos la vida define nuestro camino. En las conversaciones diarias, veo reflejada esta verdad: mientras algunos responden a un “¿cómo estás, vos?” con “jalando la carreta” o “ahí vamos”, otros contestan “bendecido”, “mejor, se arruina” o incluso, mi favorita, “es un día maravilloso, agradecido con Dios”. Estas simples respuestas dicen mucho sobre cómo cada uno elige interpretar su realidad.

El éxito no es cuestión de suerte. La vida está llena de desafíos que, bien enfrentados, se transforman en oportunidades. Cada error es una lección, cada fracaso un paso hacia el crecimiento, y cada logro, una razón para dar gracias. Sin embargo, analizar el pasado no basta. Reflexionar no cambia nada si no tomamos acción. Es la combinación de acción constante y perspectiva positiva lo que convierte las metas en logros y resultados.

Por eso, mi invitación es clara: En el 2025, deja de mirar hacia fuera y empieza a actuar desde dentro. Trabaja con resiliencia, con esa capacidad para adaptarte, reinventarte y seguir adelante, pese a las dificultades. No temas equivocarte porque cada tropiezo es una oportunidad para aprender. No importa cuántas veces caigas, sino cómo decides levantarte y avanzar. Recuerda, el fracaso no define a nadie, pero sí lo hace la forma en que reaccionas ante él.

Y para aquellos que han alcanzado el éxito este año, no se detengan ahí. El éxito no es un destino, es un proceso. Celebra tus logros con gratitud, pero no te conformes. Usa tus victorias como combustible para seguir creciendo y contribuyendo. El éxito no es solo para ti; es un regalo que puedes compartir.

Además, te dejo un recordatorio importante: a quienes veas con éxito, felicítalos. Aprende de ellos, escúchalos y deja que su ejemplo te inspire. Que te dé gusto su éxito, no resentimiento. La envidia solo te ancla a sentimientos negativos, pero la admiración te abre puertas para crecer. Rodearte de personas que han triunfado no te hace menos; te da la oportunidad de aprender lo que ellos han hecho bien y aplicarlo a tu propio camino.

Para empezar a cambiar tu perspectiva, te recomiendo un ejercicio simple, pero poderoso: Cada día, al despertar, escribe tres cosas por las que estás agradecido. No importa si son grandes o pequeñas, lo importante es reconocer lo positivo que ya tienes en tu vida. Este hábito te ayudará a entrenar tu mente para enfocarte en lo bueno, mantener una actitud positiva y, al mismo tiempo, encontrar la motivación para actuar.

Al cerrar este ciclo, quiero que te quedes con una reflexión importante: la gratitud debe ser el sentimiento más grande que experimentes en esta época. Agradece los aprendizajes; todo lo que viviste este año te hizo quien eres hoy. La gratitud no solo te da perspectiva, también te da fuerza. Es el único sentimiento que te permitirá avanzar con claridad, crecer sobre cualquier fracaso y, más aún, sobre cualquier éxito.

En el 2025, toma las riendas de tu vida. No culpes a nadie por lo que te falta; agradece a todos los que, de una u otra manera, han sido parte de tu camino. Porque al final, no es culpa de nadie, es gracias a todos. Que este nuevo año sea uno de acción, propósito y, sobre todo, gratitud. La vida no espera. ¡Actúa hoy para crear el futuro que deseas!