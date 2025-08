A contraluz

Expuestos a un tóxico letal

Los vecinos de un sector de la zona 12 estuvieron expuestos a un químico letal durante más de cinco meses.

Si no hubiera sido por una denuncia ciudadana es muy probable que los vecinos de un sector de la zona 12 capitalina todavía estuvieran expuestos a la inhalación de un químico altamente tóxico. Sergio Vega utilizó las redes sociales para dar a conocer que estaban siendo envenenados los habitantes de una amplia área, que incluye de la 46 a la 55 calles, de la zona 12, del lado de la avenida Petapa. También mencionó entre las afectados a los residentes en las colonias Ciudad Real 1 y 2, Miles Rock, Reformita, Vientos del Valle y Villas de la Colina. El problema se ha extendido a Villa Nueva.

Los vecinos estuvieron expuestos a un fuerte olor químico todos los días, principalmente en horas de la madrugada, el cual les causaba náuseas, dolores de cabeza, irritación de ojos y dificultad para respirar. Vega destapó el hecho el 16 de junio, pero aseguró que los pobladores afrontaban este problema desde principios de febrero, sin que ninguna autoridad investigara el origen de las emanaciones.

Debido a la presión ciudadana, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) decidió investigar este hecho. Junto con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), esa cartera tomó muestras de las aguas residuales del sector, donde encontraron restos de terbufos, una sustancia tóxica para el ser humano y el medio ambiente.

Se trata de un pesticida que se utiliza en labores agrícolas para controlar plagas del suelo. El problema es que puede causar envenenamiento grave en los seres humanos, náuseas, convulsiones y hasta la muerte. Según el MARN este pesticida está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como de clase 1A, el más letal. Este agente puede producir efectos severos en el sistema nervioso, afectar la respiración y causar serios daños por inhalación o contacto con la piel. En varios países, su uso está prohibido por su alta toxicidad y riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

El MARN identificó a la Almacenadora del País, S.A. (Alpasa) como la fuente de contaminación de este pesticida y lo peor es que no tiene licencia ambiental para almacenarlo. Esa empresa se especializa en dar servicios de bodegas a otras compañías e instituciones, supuestamente con procesos de seguridad para la gestión ambiental. Sin embargo, en esta ocasión se evidenció que no tienen ningún control de agentes letales como el terbufos, que mantiene en toneles que habrían tenido derrames.

Hay otro responsable: La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que ha mantenido almacenado en Alpasa este agente tóxico desde hace 26 años. Si no se hubiera dado a conocer este foco de contaminación, la SAT mantendría el pesticida embodegado por los siglos de los siglos, porque es muy probable que ni siquiera sus actuales autoridades tuvieran conocimiento de ello.

Es extremadamente grave que un agente tóxico, como este pesticida, sea manejado de la peor manera, tanto por la almacenadora, como por la entidad responsable de su almacenamiento. Los vecinos del sector pudieron afrontar consecuencias más letales si no hubiera trascendido la denuncia de una persona en las redes sociales. No solo se trata de que el MARN haya identificado el problema, es fundamental que los responsables sean investigados y sean merecedores de las sanciones que correspondan.

Desde el 11 de julio pasado el MARN presentó una denuncia en el Ministerio Público, pero este no ha dicho absolutamente nada, como si la salud de los vecinos no le importara. Lo mismo ocurre con el Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, que tampoco ha actuado. Este hecho grave no puede quedar impune porque los vecinos de la zona 12 estuvieron expuestos a un tóxico letal durante más de cinco meses.