Fachos y Chairos como moneda de cambio

Lo políticamente correcto naufraga. La hegemonía ideológica posterior a la guerra fría está por terminar. Allí se había decidido quiénes serían los condenados de la tierra y los héroes victoriosos contra el comunismo. No importaba que sumieran al mundo en la falta de proyecto para buscar la dignidad humana. Países pequeños sujetos a juicios terminantes, ayudados por pandillas de izquierdosos unificados con fachos disfrazados, repiten las viejas cantaletas. Esto es más barato que reordenar a la política. Se trata de prolongar los privilegios. No existe interés en buscar la ampliación de un consumo digno para todos; pero sujeto a límites para no dañar a la naturaleza.

La unificación de opositores de izquierda y derecha expresa una naturaleza política salaz. Antonio Mosquera Aguilar

El derecho de gentes fue abandonado. La intervención cobró legitimidad para arruinar países, terminar con los equilibrios regionales y generar regímenes crueles con armas de destrucción masiva, decididos a terminar con sus vecinos y el mundo. Libia es un desastre, de allí parten las oleadas de pobres que atraviesan el mediterráneo en busca de empleo. Siria y el norte de Iraq expulsan a quienes anhelan vivir en paz. Europa se revuelve en su hipocresía: revela la próxima mayoría de sus habitantes adherentes a la fe islámica y la artificialidad de su régimen de seguridad social. Estados Unidos no acepta a trabajadores decididos a ganarse la vida con una productividad mayor y falta de vicios que atrapa a la mayoría de su población. Es fácil dibujar a un sombrerudo apoyado en un cactus, pero es difícil competir con los obreros industriales de México en fábricas productoras de automóviles.

Poner atención a los discursos y no caer en las falacias importa. No ceder a la idiotez de aceptar a los pronósticos del futuro como una realidad, donde se obliga a tomar acciones presentes; demanda sentido común. En el ámbito mundial se advierte la omisión de los discursos incómodos de los dirigentes y representantes nacionales.

Fuera de RT, Vladimir Putin fue ignorado en su discurso en Naciones Unidas. El llamado a respetar el derecho internacional, la responsabilidad en el uso de la fuerza y la moderación en las ambiciones nacionales al reconocer que existen otras potencias con ambiciones legítimas, cayó en el vacío. No hay peor sordo que quién no quiere oír.

No sólo en el nivel de grandes potencias. CNN fue un colador de los discursos latinoamericanos. Salvo Bolsonaro para criticarlo, omitió la mayoría de discursos de los presidentes incluyendo al discurso del Presidente Morales. No obstante, RT ofreció un extracto del mismo, a pesar del disgusto obvio con las posiciones relativas a Venezuela o sobre el apoyo incondicional a la política de EE. UU. en el medio oriente, sostenidas por este pequeño país centroamericano. La redacción rusa destacó las críticas a los oficiales de Naciones Unidas por sumarse a campañas políticas de desprestigio, la falta de rendir cuenta de los dineros en programas supuestamente de ayuda y la merma en el respeto de la soberanía de los países.

Rusia ha estado denunciado la actuación de oenegés, muchas patrocinadas con fondos oficiales de EE. UU. de semejantes libertinajes. Por lo tanto, a pesar de las diferencias ideológicas con el dirigente de un pequeño país, la redacción rusa ha considerado importante reconocer determinadas denuncias como válidas. Para algunos connacionales, la Cicig tuvo luces y sombras. Los fanáticos solo admiten estar en un lado. Ya no está presente, pero se siguen cocinando intrigas para mantener ocupada a la ciudadanía en asuntos que la alejan de los verdaderos problemas, cuya superación permitirá el progreso social.