Fallece elPeriódico, réquiem por la libertad

El pasado lunes 15 se publicó la última edición digital de elPeriódico, después de 287 días de subsistir bajo presión del gobierno; hostigamiento, persecución y acoso político y económico a cargo de su fiel Can Cerbero (aquel de tres cabezas) luego de la captura de su presidente, ingeniero Jose Rubén Zamora, el 29Jul2022, acusado de delitos inventados. El primer número de esa publicación circuló el 4Nov1996, pocas semanas antes de la firma de la Paz firme y duradera, luego de 36 años de guerra interna que devastó al país, su economía y tejido social. Fueron tiempos oscuros en los que creímos que al apostar a la democracia recuperaríamos la esperanza.

Manejan el Estado opresor que hoy flagrantemente limita la libre expresión de las ideas y del pensamiento. José María Magaña

Tiempos oscuros que no acaban. En 2013 el expresidente Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, jefe de Inteligencia durante su gobierno de facto, fueron llevados a juicio acusados de responsabilidad en la muerte de 1,771 indígenas ixiles entre 1982 y 1983; crímenes perpetrados por el Ejército. Durante el proceso se probó que hubo genocidio. El expresidente fue sentenciado a 80 años de cárcel por no actuar ante delitos cometidos con su conocimiento; el ex jefe de inteligencia fue absuelto. Pero, como solo en nuestro país podía suceder, en un acto más de magia que de cordura jurídica, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia y parte del juicio; resultó que aquí no pasó nada, que los restos humanos encontrados en fosas de las bases militares, eran resultado del trágico terremoto de 1976.

Con anterioridad, en 1998, la Revista Crónica fue igualmente hostigada y llevada a la quiebra por criticar al gobernante Álvaro Arzú. Pero como reza el dicho popular: Mal de muchos, consuelo de tontos, vimos, sin perturbarnos, cómo en Venezuela sucedió lo mismo con los medios de comunicación durante el gobierno de Hugo Chávez y su relevo Nicolás Maduro. En Nicaragua pasó lo mismo con la Prensa independiente durante la actual dictadura de Daniel Ortega.

Ahhh, pero los guatemaltecos llegamos a especializarnos en el arte de cambiar todo para que todo siga igual. Aprendimos a prescindir de la violencia, que sustituimos por sofisticaciones de carácter judicial para alcanzar el mismo resultado y evitar la crítica: destierro o encarcelamiento.

En 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dio a conocer cómo, desde 2004, unos 34 grupos de contratistas, empresarios y diputados crearon complejas redes público-privadas que capturaron el Estado y controlaron el negocio de la obra pública. Fenómeno llamado Red Político-Económica-Ilícita (RPEI) que incitó a las manifestaciones de la plaza, a exigir la renuncia del presidente Otto Pérez y la vicepresidente Roxana Baldetti.

La elección del cómico “ni corrupto ni ladrón” como presidente acarreó nombres de empresas y hombres de negocios de la cúspide de la pirámide económica que financió su campaña, pero más insólito y escandaloso aún, causó su denuncia por evasión de impuestos. Ante la evidencia del fraude cometido, en un acto de contrición público, pidieron perdón; arrepentimiento que duró poco pues, al verse desnudos ante la Nación, con el mea culpa dibujado en sus rostros, se recompusieron, fortalecieron y tomaron por asalto el control. Y desde entonces, como resueltos titiriteros, manejan el estado opresor que hoy flagrantemente limita la libre expresión de las ideas y del pensamiento de los guatemaltecos, con elPeriódico fuera de circulación y su presidente encarcelado.

El domingo 25Jun2023 habrá elecciones generales, última oportunidad que tenemos para poner las cosas en su lugar, eligiendo a quienes representen al pueblo, no a los dueños del país.