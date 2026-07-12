Godot ha llegado

Filgua 2026

La Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) es el evento cultural más importante del país que todos debemos aprovechar.

El pasado martes 7 de julio arrancó la vigésimo tercera edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG) con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes. En esta ocasión la Filgua está dedicada a la doctora Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz por la conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Por esta razón habrá cuatro bloques temáticos que marcarán las diferentes conferencias y talleres: primero, la Memoria de Guatemala, Cultura de Paz y Concordia; segundo, Leer la memoria de Guatemala; tercero, Mediar lecturas y escrituras para la Memoria y Cultura de Paz y como cuarto bloque, Las bibliotecas espacio de diálogo y encuentros.

El pasado martes 7 de julio arrancó la vigésimo tercera edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua).

A pesar de la diversidad cultural e historia, la actividad del arte y la cultura en Guatemala siempre ha enfrentado diversos retos y obstáculos para mantener la preservación de su patrimonio y el desarrollo de nuestra identidad. La falta de inversión en el sector cultural también es un desafío significativo. Lamentablemente, la gran mayoría de los gobiernos que hemos tenido han priorizado otras áreas de desarrollo, dejando al arte y la cultura en un segundo plano. Esto se traduce en falta de infraestructura adecuada, como museos, teatros y principalmente espacios públicos. Aparte de esto, la centralización de eventos y espacios culturales se ha centralizado en el área metropolitana lo que ha llevado a la AGEG ha realizar ferias regionales conocidas como Libro al Viento y justo este año la asociación organiza cuatro ferias en Retalhuleu, Cobán, Chiquimula y, por primera vez, en Huehuetenango.

La XXIII edición de la Filgua contará con alrededor de 670 actividades culturales, 175 presentaciones de libros, encuentros profesionales, espacios para bibliotecarios, así como una amplia programación de eventos para niños y jóvenes. En otras palabras, Filgua no solo es un espacio para ir a comprar libros sino un evento para compartir, aprender y enriquecerse. De acuerdo a las palabras del presidente de la AGEG, César Medina Lara, “Filgua es hoy un espacio de encuentro entre gobierno, sociedad civil, empresa privada, academia y cooperación internacional que se unen por la promoción de la cultura y conocimiento”.

Alemania es el país invitado de honor de la Filgua 2026 y entre otras actividades, los pasados días del 7 a l 9 de julio se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Bibliotecas en colaboración con la Fundación Riecken de Alemania (Bibliotecas Comunitarias Riecken), orientada a crear vínculos a largo plazo entre lectores, bibliotecarios, libreros y editores, por medio del incremento en la oferta de libros, y exposición a nuevos conocimientos. El objetivo trazado en dicha conferencia fue de analizar, intercambiar ideas, compartir experiencias y reflexionar en torno a las tendencias, realidades y argumentos para la promoción de una cultura de paz, el diálogo y la concordia en el sector de bibliotecas en Guatemala. Con el apoyo también de la Embajada de Alemania en Guatemala se fomentó un valioso intercambio profesional para acercar a dos países que nos une una interesante historia.

Bajo el lema de “Vamos por un país de lectores”, la Filgua es sin duda el evento cultural más importante del país así que aproveche, estimado lector, esta semana de actividades, eventos, talleres para todos. Si es un empedernido del futbol como yo, ya solo quedan cuatro partidos más del Mundial, así que esa tampoco es una excusa para no asistir a la Filgua 2026. ¡Feliz domingo!