Fronteras seguras y abiertas

Algunos viajeros son interceptados después de haber sobrepasado varios puestos de vigilancia migratoria. Ya no son originarios de países vecinos, sino han traspuesto el mar Caribe, provienen de Sudamérica, a miles de kilómetros de distancia, y en algunos casos de países africanos. Existe algún tipo de facilitación delictuosa donde están presentes algunas autoridades migratorias. No es un problema local, sino se trata de una degradación de la protección legal a la locomoción humana en los países del mundo. Para decirlo claro, los obstáculos en la migración internacional suponen ganancias ilícitas compartidas entre autoridades migratorias y de policía, en rutas existentes en muchos países.

El hartazgo contra unos cuantos delincuentes provenientes de lugares del extranjero, donde ya no pueden residir, pues son conocidos por sus fechorías, ha movido el esquema electoral, en Europa y EUA. Unas cuantas malas personas arruinan la percepción sobre los recién llegados. Se crea un prejuicio contra los forasteros. En Europa, las formaciones nacionalistas obtienen cada vez más votación. Demócratas de Suecia, Hermanos de Italia, Unión Cívica de Hungría, Consolidación Democrática de Polonia, etc. son partidos ganadores. Al electorado no le importan los falsos insultos al ligarlos al fascismo.

La base es el deseo de controlar problemas de inadaptados que afectan la seguridad pública, los servicios sociales y la vivienda. Por esa razón se genera alta votación por los partidos contrarios a la globalización. La ciudadanía de esos países no es consciente del aporte en puestos laborales rechazados por los locales: limpieza, empleos con jornadas extendidas, labores de jardinería, los servicios en salud más demandantes y con baja paga, ocupaciones peligrosas y así. Sin el aporte de los extranjeros, Europa no llenaría muchas ocupaciones.

Mantengamos la solidaridad y comprensión para quienes buscan su progreso personal y familiar. Antonio Mosquera Aguilar

Es evidente la necesidad de mano de obra en puestos de baja remuneración en EUA, pero se ignora ese aporte. Ese país presumía de ser un caldero donde se fundían los pueblos del mundo. Hoy genera posiciones contra el respeto al recién llegado. En Miami, los mismos ciudadanos con antecedentes cubanos están en contra del crecimiento migratorio con la isla. Los recién llegados son ajenos a posiciones políticas recalcitrantes y favorables a la normalización, sobre la base de la democratización en Cuba. Tal posición ha desatado odios locales sin sentido, a pesar de no existir cambio en las preferencias políticas locales.

Los gobernadores de Texas y la Florida ganan popularidad con acciones estrafalarias, forman grupos de solicitantes de asilo, para situarlos en regiones donde no existe una alta demanda de atención migratoria. Hasta a la casa de Kamala Harris se les ha enviado, especialmente a venezolanos. A la vicepresidenta se le reclama no haber sellado la frontera. Pese a la mala dirección económica del gobierno de Biden, la alta inmigración controla la inflación. Obvio, presiona los salarios a la baja, pero las empresas agrícolas y de la construcción tienen brazos dispuestos.

En nuestro país hay conciencia sobre el aporte financiero de los compatriotas fuera de la patria. El agradecimiento a su esfuerzo no permite el crecimiento del sentimiento chauvinista. Cierto, está instalado el crimen organizado en las rutas de entrada y salida, pero no ha crecido la hostilidad hacia los migrantes. En las plataformas políticas no hay referencias negativas. Todos apuntan a proteger a los nacionales, aunque el gobierno solo despilfarre en una mala atención a sus necesidades de documentación y protección consular.