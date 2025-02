Nota bene

¿Funcionará la separación de basura?

El reciclaje tiene costos.

A principios de los años noventa, desarrollé un interés sincero por el cuidado del ambiente. Junto con otros directivos de la Fundación Tecnológica, creamos el proyecto Conciencia Ecológica. Queríamos que los guatemaltecos, dotados de información y educación ambiental, separaran el vidrio, el aluminio, algunos plásticos reciclables, el papel y la basura orgánica. La organización no lucrativa se encargaría de recolectar los desechos sólidos separados y venderlos a diversos recicladores, generando ingresos para hacer de Conciencia Ecológica un proyecto autosostenible. Se montó una bodega para almacenar lo recolectado. Además, Conciencia Ecológica motivaba a las personas a hacer una abonera para aprovechar la basura orgánica.

¿Estamos listos?

Han pasado los años y mi memoria está borrosa, pero recuerdo que lejos de ser autosuficiente, el proyecto generó pérdidas monetarias. Surgieron retos considerables casi desde el principio. Mientras descubrimos un mercado dinámico para el aluminio, no había demanda por el vidrio y el papel. La bodega se llenó de vidrio recolectado que nadie quería recibir. Por otra parte, la clasificación de los desechos plásticos era compleja y las familias se esforzaban por distinguir los artículos reciclables de los no reciclables.

Lo que nunca anticipamos, por ingenuos, es que los “guajeros” o recicladores del basurero verían nuestra iniciativa como una amenaza. Con el tiempo comprendimos que en Guatemala ya se reciclaba una gran variedad de desechos con relativa eficiencia, desde antes de que surgiera Conciencia Ecológica. En esa época, llegó a mis manos un trabajo que comparaba la eficiencia del reciclaje en Alemania, Estados Unidos y México: concluía que los “pepeneros”, o guajeros mexicanos, eran más eficientes y recuperaban más materiales que las sofisticadas plantas de reciclaje de Alemania.

Se nos ocurrió hacer un proyecto piloto en el interior. Una de las personas de la directiva conocía la ciudad de Tecpán Guatemala, y fue el lugar designado. El alcalde nos recibió amablemente. Colocamos grandes toneles de colores en el parque central y en la escuela, y comunicamos a todos los pobladores que nos prestaron oído qué tipo de desecho debía colocarse en cada tonel. Simultáneamente, miembros del Ejército limpiaron 11 basureros clandestinos que encontraron entre maizales y al lado de la carretera.

Dos días del experimento en Tecpán fueron particularmente memorables. Un día celebramos con los niños de la escuela y les hablamos del ambientalismo y del reciclaje. Con fanfarria, pancartas y discursos, quedó inaugurado el programa. Semanas más tarde vivimos la desilusión total. Al monitorear el progreso del experimento, encontramos los toneles llenos de una insalvable y sucia mezcolanza. La gente había retomado sus malos hábitos al disponer de su basura.

Conciencia Ecológica me enseñó que la realidad a veces no cuadra con nuestras exaltadas expectativas ambientalistas. El 11 de febrero entró en vigor el acuerdo gubernativo 164-2021, y ahora los guatemaltecos tenemos que separar nuestros desechos inorgánicos reciclables y no reciclables, así como los desechos orgánicos. Es razonable levantar algunas dudas. Los programas de reciclaje resultan caros, y los costos varían dependiendo del material recolectado. Requiere mayor tecnificación administrar un relleno sanitario que recibe basura clasificada. Un mal manejo de nuestros desechos clasificados también puede tener un impacto negativo en el ambiente. ¿Se está buscando la eficiencia en todos los pasos del proceso, desde el hogar hasta las plantas recicladoras? ¿Serán mayores los beneficios que los costos?