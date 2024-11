conciencia

Fundesa: 40 años impulsando el desarrollo

Durante cuatro décadas, Fundesa ha impulsado proyectos importantes para el desarrollo y la seguridad ciudadana, enfrentando retos en diferentes momentos de su historia.

En mayo de 1984, recién graduada de ingeniera en Sistemas, soñaba con estudiar una maestría en Boston. Sin embargo, tuve la oportunidad de unirme a un proyecto que cambiaría no solo mi camino, sino también el de Guatemala. Así comenzó mi relación con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), una organización que surgió con el objetivo de transformar al país después de más de tres décadas de conflicto armado. En una pequeña oficina del Centro Comercial de la Zona 4 me reuní con un grupo de empresarios visionarios. Me explicaron que Fundesa buscaba reconstruir la democracia y cambiar la imagen negativa de Guatemala en el extranjero. Pero para ello, necesitaban información. Sin dudarlo, acepté el reto de generar una base de datos del país.



Recuerdo las largas horas en bibliotecas y archivos, intentando encontrar referencias confiables. La escasez de datos y el sesgo ideológico de muchas fuentes hacían el trabajo complicado. Sin embargo, este esfuerzo me permitió conocer y enamorarme de Guatemala. Pronto formamos un buen equipo. Los empresarios dedicaban su talento, tiempo y recursos, organizando comités y poniendo en marcha un movimiento que iba más allá de sus intereses personales: la recuperación del país. Aprendí de economía, mercadeo, educación, relaciones internacionales, periodismo y política, entre otras disciplinas. Mientras en el hemiciclo se discutía la nueva Constitución, seguíamos cada detalle en la radio, conscientes de que esos debates definirían el futuro. En paralelo, organizaciones como el Asíes Y CIEN surgían con propuestas, con un objetivo común: una Guatemala democrática, próspera y en paz.



En 1985, Guatemala dio un paso histórico con la promulgación de la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ese mismo año, en noviembre, Fundesa se involucró activamente en el evento electoral, invitando a funcionarios, académicos y periodistas internacionales para ser testigos de lo que fue una verdadera fiesta nacional. El 14 de enero de 1986, la democracia renacía con la toma de posesión del primer gobierno electo bajo el nuevo régimen. Fundesa no detuvo su marcha. Desde las gremiales y cámaras, trabajamos en proyectos aprovechando la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, promovida por el presidente Ronald Reagan. Bajo el lema “Guatemala: The Right Choice”, se hicieron muchos proyectos y asistíamos a las ferias en Miami a promover el país. En una oportunidad, el presidente de Guatemala fue el orador principal. Su discurso, recibido con una ovación de pie, marcó un momento de orgullo para todos los presentes.

Cuando trabajamos juntos y tomamos acción, el cambio deja de ser un sueño y se hace realidad.



A pesar de los avances, la imagen de Guatemala en el extranjero seguía siendo negativa. Detectamos desinformación en universidades y foros internacionales, lo que nos llevó a crear iniciativas como Jóvenes por Guatemala y el periódico Our Voice, en Washington. Estos esfuerzos buscaban mostrar un país con potencial, dinámico y con futuro. También impartíamos talleres de la realidad nacional a los estudiantes que deseaban ampliar su conocimiento para poder debatir con firmeza y convicción. Dejé de trabajar en Fundesa en 1988, pero nunca me desligué de su misión ni de las personas con quienes hicimos patria. Además, hemos formado alianzas y colaciones para influir en las políticas públicas. A lo largo de estas cuatro décadas, la institución ha evolucionado, adaptándose a los retos del desarrollo. Hoy sigue siendo un motor de cambio, con proyectos e iniciativas que generan impacto en todo el país.



Celebrar sus 40 años es reconocer el trabajo de empresarios, jóvenes y ciudadanos comprometidos con Guatemala. Es un recordatorio de que, cuando unimos fuerzas, somos capaces de transformar nuestro futuro. ¡Felicitaciones, Fundesa, y sigan promoviendo el desarrollo de nuestro país!