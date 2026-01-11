Godot ha llegado

Groenlandia

Estados Unidos actúa en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania y en su Estrategia de Seguridad Nacional.

Un análisis geopolítico debe contar con el conocimiento de tres elementos claves: la geografía y cómo esta se rige por cuestiones políticas y jurídicas; la historia tanto mundial como la de las potencias o actores que van a ser analizados y como mínimo un conocimiento básico de los principales paradigmas, llamados positivistas o racionalistas, de las Relaciones Internacionales (Realismo, Liberalismo y Marxismo). Con esto se puede proceder a entender y dar una opinión o explicación sobre los cambios geopolíticos que actualmente atraviesa el mundo y el contexto en los que estos se dan. Esta situación conlleva mucha responsabilidad, dado que son parte de los temas sobre los que todos opinan (política y futbol) por lo que dicho análisis debe ser debidamente justificada bajo la triada de la Historia, Geografía y Relaciones Internacionales.

Groenlandia representa para Estados Unidos una unidad geopolítica que le permite dominar la cúpula norte del hemisferio occidental

Queda claro que el tema a tratar en esta columna es la política exterior de Estados Unidos y su intervención militar en Venezuela, así como las declaraciones que ha dado contra otros países en el hemisferio y también sus aspiraciones sobre Groenlandia, que, al contrario de lo que creen que se tratan de más fanfarronerías de Trump, tienen una explicación completamente racional enraizada en el interés nacional de Estados Unidos en el corto y largo plazo. El primer elemento que se debe a tomar en cuenta en el contexto mundial actual es la invasión de Rusia a Ucrania, este es el telón de fondo de todos los conflictos actuales, así como de los cambios en el sistema internacional. Si profundizamos más, el ascenso a primer ministro de Rusia de Vladímir Putin y sus presidencias (2000-2008 y 2012 a la fecha) son el reflejo de una política de seguridad y exterior de dicho país que violó el derecho internacional y la carta de Naciones Unidas sin consecuencias por sus acciones en la segunda guerra de Chechenia (1999-2009) la guerra en Georgia (2008), la toma de Crimea (2014) y la “Operación Militar Especial” en Ucrania (2022 a la fecha).

No, lector, no estoy justificando las acciones de Estados Unidos, solo estoy señalando que el ejemplo a seguir para ataques unilaterales en los últimos años, así como la reactivación de conflictos de antaño ha sido Rusia y lo hizo sin ninguna represalia sobresaliente de parte de la comunidad internacional. El otro elemento a tomar en cuenta en las acciones de Estados Unidos es la presentación de su Estrategia de Seguridad Nacional que literalmente anunció las acciones que Estados Unidos iba a tomar y queda claro que aquellos que se sorprenden o indignan por lo sucedido por las acciones de este en los últimos días no la leyeron o no la comprendieron. Insisto: Historia, Geografía y Relaciones Internacionales seguido del contexto y el tema a analizar.

Groenlandia representa para Estados Unidos una unidad geopolítica que le permite dominar la cúpula norte del hemisferio occidental —desde una visión de la Doctrina Monroe de 1823— pero más importante cerrar otra salida de Rusia al mundo. Alaska, que los Estados Unidos le compraron a Rusia en 1867, es una contención rusa en el Pacífico y Groenlandia lo sería en el Atlántico. Esta es la llamada teoría del Corredor Norte concebida originalmente por los británicos y hoy expandida por los Estados Unidos y que justifica la reciente toma del buque petrolero ruso Bella 1 en el Atlántico. No, no es fanfarronería lo de Estados Unidos y no se trata de los intereses de Trump, por eso su gran gestor y punta de lanza de la misma es Marco Rubio que explica todo lo actuado por Estados Unidos bajo el contexto imperante actual: la invasión de Rusia y Ucrania y la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¡Feliz domingo!