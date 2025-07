Alternativas

Guatemala enseña a obedecer, pero no a pensar

Enseñar con pensamiento crítico es asegurar un mejor futuro.

El sistema educativo nacional no solo es anticuado, sino que frena el desarrollo nacional. Según Prensa Libre (19 de junio de 2024), los maestros solo alcanzan el 54% del conocimiento esperado en Matemáticas y Lenguaje, y el 65% de los estudiantes de secundaria fallan en dominarlas. ¿Qué futuro le espera a un país donde tantos carecen de conocimientos básicos? En un mundo donde la inteligencia artificial (IA) se populariza, nuestro sistema educativo sigue anclado en la memorización, descuidando el pensamiento crítico. El 70% de los jóvenes utiliza la IA, pero sin verificar las respuestas, mostrando una dependencia ciega de la tecnología.



La falta de análisis crítico se hizo evidente tras los recientes temblores en Guatemala. Luego del 8 de julio, muchos sintieron miedo y ansiedad. La situación se agravó por la cantidad de avisos de temblor que enviaba la aplicación del Insivumeh. Ellos sentían que cada aviso era un terremoto, cuando la mayoría de las veces era un temblor apenas perceptible. Ahora, con la calma actual, surgen rumores de un inminente terremoto, por redes sociales, manteniéndolos en vilo. Aunque la ciencia confirma que los sismos no se pueden predecir, nuestra ingenuidad refleja un sistema educativo que no enseña a cuestionar la desinformación, solo a reaccionar como autómata.



El problema se deriva de la comercialización de la educación. En escuelas privadas, los padres rechazan a los profesores que dejan tareas “difíciles” y demandan notas fáciles, priorizando el aprobado sobre el aprendizaje. Las autoridades escolares ceden para no perder cuotas, sacrificando la calidad de la enseñanza. Además, la huelga del STEG dejó sin clases a 300,000 estudiantes, anteponiendo los intereses gremiales al derecho de los niños a aprender.

Como padres, debemos cambiar y demandar escuelas exigentes, con programas modernos y docentes preparados.



El Estado debe liderar una reforma urgente: actualizar los planes de estudio, equipar las escuelas y capacitar a los docentes en pensamiento crítico y uso de IA. Los nuevos maestros deberían, como mínimo, poseer títulos universitarios, y los padres exigir instituciones con docentes calificados y programas que fomenten el razonamiento. Las escuelas deben ser inclusivas, adaptando la enseñanza a cada alumno y promoviendo su bienestar estudiantil.



Soluciones prácticas ya existen. Funsepa equipa escuelas con computadoras y utiliza Khan Academy para mejorar la enseñanza de las Matemáticas con resultados excelentes. Un modelo que puede escalarse mediante plataformas digitales. Las alianzas público-privadas, como en Finlandia, podrían financiar la capacitación docente, exigiendo que el 80% de ellos obtenga posgrados en cinco años. Singapur ofrece un modelo de estándares rigurosos para fortalecer las Matemáticas y Lenguaje. Canadá enseña a involucrar comunidades en los consejos escolares para garantizar inclusión. En comunidades rurales de Guatemala, padres y maestros ya colaboran para mejorar las bibliotecas escolares, mostrando que el cambio es posible.



Guatemala vive una oportunidad histórica. No podemos tolerar más un sistema que limita a nuestros jóvenes. Como padres, debemos cambiar y demandar escuelas exigentes, con programas modernos y docentes preparados. Como ciudadanos, apoyemos las iniciativas que doten de tecnología a las escuelas y capaciten a los maestros para enseñar a usar la IA con pensamiento crítico y que sea una aliada del aprendizaje. Nuestros hijos merecen un país que los impulse hacia un futuro digital, no uno que los frene con miedos infundados. La próxima vez que la tierra tiemble, que no tiemble también nuestra razón. Enseñar con pensamiento crítico es asegurar un mejor futuro.