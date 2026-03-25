Meta humanos

Guatemala más limpia: una decisión colectiva

¡Feliz mes del Agua, Guatemala!

Este Día Mundial del Agua se vivió distinto. No fue solo una fecha para reflexionar, fue un punto de partida. Decidimos unir esfuerzos y dar el primer paso para limpiar uno de los ríos más contaminados y contaminantes del mundo: el río Las Vacas.



Durante años, cuando hablamos de la contaminación del río Las Vacas y del Motagua, quienes más alzaban la voz eran extranjeros. Organizaciones como 4Ocean recogieron basura acumulada por más de tres décadas en nuestras costas. The Ocean Cleanup continúa realizando una labor titánica para frenar el flujo de desechos que nace en el vertedero de la zona 3 y en la falta de gestión en Chinautla. Incluso en Quetzalito, en la desembocadura del Motagua, se intenta detener lo que nosotros mismos dejamos ir. Pero esta historia no puede seguir dependiendo de otros. Es momento de asumir nuestra responsabilidad. Ese fue el llamado de la comunidad de Santa Cruz Chinautla, que decidió actuar y pidió apoyo a la Alianza por la Cuenca del Motagua. El proceso inició el 3 de febrero, Día del Perdón. Porque reconocer el problema es el primer paso para transformarlo.



Y en marzo, pasamos a la acción. El 20 y 21 de marzo realizamos la Gran Jornada para Limpiar Chinautla. Esperábamos 300 voluntarios. Llegaron 640. Más de 300 eran niños y jóvenes de la comunidad, guiados por sus maestros y con el respaldo del Mineduc, demostrando un compromiso ejemplar con el cuidado del ambiente. Fue agotador, sí. Pero, sobre todo, profundamente inspirador.



Se sumaron empresas: MiCoope, Saúl, Fundación Azteca, Banco G&T, Biotrash, La Paleta, Banco Antigua, Cemaco, Estadio Cementos Progreso y CentraRSE. También dijeron presente la Alcaldía Indígena de Chinautla, los Líderes Ancestrales Pocomames de Santa Cruz Chinautla, las Mujeres Alfareras, voluntarios de HWPL, estudiantes de agronomía de la Usac y ciudadanos comprometidos que decidieron ser parte de la solución. El apoyo institucional también fue clave: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Deportes, y la Municipalidad de Chinautla se sumaron a este esfuerzo. A nivel internacional, contamos con el acompañamiento de The Ocean Legacy desde Canadá, Rotary International desde Estados Unidos y el valioso apoyo de The Ocean Cleanup, que facilitó el transporte de lo recolectado.

También encontramos algo más poderoso: voluntad.



Eso es, precisamente, la Alianza por la Cuenca del Motagua: la suma de voluntades. En conjunto logramos recuperar siete 413 libras de basura que habían sido arrojadas en la ladera del puente de Santa Cruz. Más importante aún, logramos procesarla correctamente: los reciclables fueron enviados a Suprarreciclaje, los residuos aprovechables como energía a Proverde en Sanarate y los desechos peligrosos a Biotrash. Lo que antes inevitablemente regresaba al río, hoy tuvo un destino distinto. Lo que encontramos fue un reflejo de nuestra realidad: pañales, jeringas, electrónicos, piezas de vehículos, objetos domésticos…. Evidencia clara de un sistema que no funciona cuando mezclamos todo y lo desechamos sin conciencia.



Pero también encontramos algo más poderoso: voluntad. Este esfuerzo no termina aquí.. La comunidad contará con una estación de reciclaje, composteras y herramientas para clasificar sus residuos. Y, sobre todo, con educación ambiental, que es la verdadera clave del cambio.



Gracias a cada persona, organización e institución que se sumó. Su trabajo, su energía y su compromiso demuestran que sí es posible construir un futuro distinto. Quienes estuvimos ahí lo sentimos: esperanza, fuerza colectiva y la certeza de que, trabajando juntos, podemos cambiar la historia. Sí podemos. Y sí debemos limpiar Las Vacas. ¡Feliz mes del Agua, Guatemala!