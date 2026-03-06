Registro akásico

Guerra en las antípodas

A la espera de los efectos de guerra en el otro lado del mundo.

¿Y si la guerra se complica? El 28 de febrero, EUA e Israel bombardearon Irán. Este atacó nueve países de la región y una base británica en Chipre. La travesía por el estrecho de Ormuz prácticamente ha cesado, muy importante para abastecer el 20% de la demanda mundial de petróleo y otro tanto de gas y fertilizantes. Se descabezó al gobierno teocrático, al encontrarse reunida su cúpula en la residencia oficial del líder iraní, Alí Jamenei. Las oleadas de bombardeos, nombrada como Furia Épica, también destruyó los navíos más importantes de la Armada de ese país. Nueve grandes buques fueron destruidos en la base naval y otros en alta mar. Le quedan pequeñas embarcaciones y baterías de misiles costeras, utilizadas para atacar un petrolero de su propiedad como advertencia de su poder de fuego.

La guerra deja al margen la negociación para constituirse en la última razón de las potencias.

De allí en adelante, se machaca a Irán, cuya respuesta es lanzar los misiles de sus fábricas producidos para entregar a Rusia, en apoyo a su guerra contra Ucrania. Así, arrojó 500 misiles y dos mil drones como respuesta al ataque; pero no ha causado gran daño a los ejércitos agresores ni a poblaciones de los países vecinos. EUA tiene como objetivo destruir las instalaciones de material de guerra, para disminuir la capacidad de intervención internacional de Irán. Pete Hegseth, el secretario de Guerra, expresa que se controla tanto el espacio aéreo como el marítimo y acusa de sectarios a medios de comunicación interesados en dañar a Trump. El general Dan Caine aseguró tener suficiente munición; admitió que hay riesgo alto, pues se trata de un combate real. Los subordinados de Irán, hutíes de la península arábiga o Hezbolá de Líbano, pueden iniciar acciones para extender el área de guerra.

Hasta el momento, no existe involucración activa de ninguna potencia, tales como Rusia, China y la UE. Aún el Reino Unido no respondió al ataque iraní. Fuera de España, donde el Gobierno actuó activamente contra el abastecimiento a la aviación de EUA. La preocupación económica todavía no ha obligado a tomar medidas de amortiguamiento, pero se espera el rebote económico.

¿Y el político? Augusto Cazali Ávila, en su texto Guatemala en la Segunda Guerra Mundial, describió la manera como la dictadura de Jorge Ubico, de 1931 a 1944, se explica por la Segunda Guerra Mundial. Fuera de la instalación de pequeños destacamentos militares y unas grandes antenas en el Campo de Marte, el resto fue apoyo en los precios del café y cortar los lazos con las potencias del Eje. Curiosamente, también en Centroamérica se generaron dictaduras, aunque el desenlace fue diferente, al final del conflicto mundial, para cada país.

Ahora, fuera de una congresista de EUA, con intervención local activa en el pasado reciente, bajo patrocinio de enemigos de Israel, no se vislumbra que haya defensa de intereses ligados al islamismo radical. No obstante, sí es obvia la influencia de los enemigos de Trump, sobre todo en ganarse la opinión pública. Si la acción norteamericana consiguiera éxito cercano, habrá reacomodos oportunistas en las relaciones internacionales. Por el contrario, si hay empantanamiento, crecerán las posturas vociferantes alineadas con Pedro Sánchez y la izquierda europea recalcitrante. No es previsible un cambio en la dirección económica nacional. La balanza comercial es suficiente prueba de la entrega del ahorro nacional a poderosos intereses financieros. El déficit comercial es de US$1,615.46 millones y sigue creciendo. Las importaciones son el doble de las exportaciones. Cualquier cambio de los flujos financieros, afectará significativamente al país. ¡Ojalá no suceda!