Imagen es percepción

Habemus Papam

La elección de León XIV, el primer papa estadounidense, marca un giro histórico para la Iglesia y redefine su influencia geopolítica en el mundo.

La elección de un papa no es solo un acto espiritual, es también un terremoto político y un reordenamiento simbólico del poder mundial. La elección del cardenal estadounidense Robert Prevost como nuevo pontífice, quien ha tomado el nombre de León XIV, marca un giro histórico para la Iglesia católica, pero también para el tablero internacional. Por primera vez en siglos, el Obispo de Roma es un norteamericano, un hecho que envía un mensaje contundente desde la Cúpula de San Pedro hasta los despachos más poderosos del planeta.

Su perfil firme, su vínculo con Washington y su visión global lo posicionan como un actor clave en la nueva era del liderazgo espiritual mundial.

Prevost, nacido en Chicago y formado por los agustinos, ha sido una figura de perfil discreto, pero de creciente influencia en el Vaticano. Nombrado prefecto de la Congregación para los Obispos en 2023, fue el encargado de nombrar a buena parte del episcopado mundial durante los últimos años de Francisco. Su visión pastoral es tradicional en valores, pero moderna en gestión. Habla español con fluidez, gracias a sus años de misión en Perú, y se mueve con solvencia tanto en los círculos progresistas de América Latina como entre los conservadores de la Curia. No es un outsider, es un operador fino, capaz de escuchar con humildad, pero también de decidir con firmeza.

El nombre que eligió —León XIV— no es casual. Remite a León XIII, el papa que, a finales del siglo XIX, trazó una línea clara entre la fe y las transformaciones de la modernidad. Fue el pontífice que propuso una doctrina social de la Iglesia frente al liberalismo salvaje, pero también frente al marxismo naciente. Al asumir este nombre, Prevost no solo rinde homenaje a una tradición de firmeza doctrinal y apertura prudente, sino que también anticipa su voluntad de posicionar a la Iglesia como una brújula ética, en un mundo desgarrado por polarizaciones ideológicas y crisis globales.

La elección de un papa norteamericano en este momento particular no puede desligarse del contexto político. La relación entre Prevost y el presidente Donald Trump, aunque discreta, es fluida. Durante su paso por Boston, el nuevo papa fue un crítico moderado pero firme de las políticas migratorias, sin entrar en confrontación directa con la Casa Blanca. No obstante, diversos analistas aseguran que ha mantenido canales de diálogo constantes con figuras cercanas al trumpismo.

La elección de León XIV también reconfigura la geopolítica vaticana. Tras años de liderazgo latinoamericano con Francisco y una creciente tensión con China, el nuevo papa hereda un pontificado desgastado, pero aún influyente. Con Rusia atrincherada en Ucrania, Irán desafiando a Occidente y Europa en crisis de fe y de identidad, su papel puede ser decisivo en los próximos años. Su nacionalidad, lejos de ser un impedimento, le otorga una ventana de oportunidad única, puede tender puentes con Washington, contener los excesos de la izquierda eclesial latinoamericana y mediar —con autoridad moral y cultural— en los grandes conflictos de nuestro tiempo.

En un siglo dominado por la incertidumbre, León XIV representa una apuesta por el equilibrio. No es un revolucionario ni un restaurador. Es un pastor que conoce los límites del poder y la fragilidad de las instituciones. Su elección no es solo un giro espiritual. Es, en toda regla, un hecho geopolítico de primera magnitud. Y, como enseñó León XIII, cuando el mundo tiembla, Roma debe hablar con voz de sabiduría, no de estridencia.

Mientras el humo blanco se elevaba sobre la Capilla Sixtina, el mundo no solo asistía a la elección de un nuevo líder espiritual, sino al nacimiento de una nueva etapa para la Iglesia y para el equilibrio global. León XIV no solo hereda la tiara simbólica de Pedro, sino un rol político clave en un mundo fracturado.