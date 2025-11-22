Hacia un internet seguro para mujeres y niñas

Una joven recibe mensajes anónimos que la amenazan, alguien ha creado un perfil falso con su rostro, circula un montaje sexual no consentido, los contactos la señalan y la vergüenza la empuja al silencio. No es una escena excepcional, es un patrón que se repite en Guatemala y que degrada el debate público. La violencia digital contra mujeres y niñas no es menospreciable; es violencia que atraviesa pantallas y afecta su salud, bienestar, seguridad y participación en la vida pública y política.


Este fenómeno tiene una maquinaria que lo potencia, la llamada manósfera, un entramado de comunidades y sitios en línea que propagan narrativas antiderechos, que convierten la misoginia en entretenimiento, que justifican el acoso y coordinan ataques contra las mujeres. Estas comunidades amplifican la desinformación, normalizan la humillación y trasladan el hostigamiento del espacio digital a la vida cotidiana.


El impacto de la violencia digital afecta a toda la sociedad y empobrece la democracia. Cuando mujeres periodistas, políticas, funcionarias, activistas, creadoras de contenido, emprendedoras y estudiantes moderan su voz por miedo a la burla, el ciberacoso, la suplantación de identidad, la sextorsión o los deepfakes sexuales, perdemos calidad deliberativa y oportunidades. Cada voz silenciada reduce la pluralidad y nos debilita como sociedad.


Guatemala está dando pasos valiosos para abordar la violencia digital, con servicios de orientación y prevención, así como discusión legislativa. Pero el problema requiere una respuesta sostenida y con metas verificables.

Silenciar a una mujer en línea debilita la democracia.


Prevenir la violencia digital contra las mujeres y las niñas implica educación y conversaciones honestas en casa y en la escuela; implica que hombres adultos y jóvenes asuman su papel para construir relaciones más igualitarias; implica que medios y creadores de contenido informen sin culpar a sobrevivientes ni amplificar materiales que las revictimicen.


Proteger exige disponer de servicios integrales de calidad centrados en sobrevivientes, con atención oportuna y medidas de seguridad.
Investigar demanda de capacidades especializadas, preservación de evidencia y cadena de custodia digital. Reparar incluye rutas claras para la restitución de derechos, acompañamiento a las sobrevivientes y garantías de no repetición. Y regular el entorno implica pautas con las plataformas, ventanas de atención prioritaria, retiro ágil de contenidos dañinos y transparencia local.


También necesitamos datos que guíen políticas y presupuesto. Un sistema nacional que integre denuncias, atenciones y remociones de contenido ayudaría a medir la magnitud, a dirigir recursos y a evaluar resultados. Sin datos, la prevención se queda en declaraciones; con evidencia, se trazan prioridades, se corrigen fallas y se rinden cuentas.


La violencia digital no admite indiferencia. No es un asunto ajeno: asegurar un internet seguro para mujeres y niñas es apostar por una conversación pública más rica, por instituciones que respondan y por un país que cuide su talento. Este año, la campaña Únete y los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas convocan a todos los sectores —Estado, gobiernos locales, empresas tecnológicas, medios, academia, escuelas, familias y organizaciones de mujeres— a unificar esfuerzos para prevenir, proteger, investigar y reparar con metas claras y verificables. Que ninguna voz se apague en línea.

ESCRITO POR:

Gloria Carrera Massana

Representante de país ONU Mujeres Guatemala

Columnas diarias Gloria Carrera Massana 
