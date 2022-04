Igualdad ante la ley y propiedad privada

Una de las luchas más importante para hacer posible la igualdad ante la ley se llama República. El poder en una República está sometido al derecho. En las monarquías, aun en las constitucionales, la cosa no es así, la Constitución española dice: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

Nuestra constitución dice que todos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Una República descansa en la igualdad de todos ante la ley y una democracia consiste en el involucramiento de la ciudadanía en la cosa pública. Ser ciudadano es sinónimo de ser parte de una sociedad política, ahora en nuestro país existe el debate en torno la calidad de las tesis académicas de quienes ocupan cargos públicos, esta discusión es sana para la República y para la democracia (además de urgente para la Academia).

La igualdad ante la ley es clave para proteger todos los derechos, pero en especial la propiedad privada. La propiedad fue confiscada de forma arbitraria a lo largo de la historia, contar con herramientas para su defensa efectiva es prioridad en cualquier sociedad liberal y capitalista, pero en la práctica vemos abusos de bancos con relación a créditos hipotecarios, o también grandes corporaciones pasando por alto derechos de propiedad de comunidades indígenas porque en 35 años de vigencia constitucional al Congreso no le ha dado la gana emitir la ley reguladora de estos derechos, existe boicot de grupos empresariales fuertes a los esfuerzos para construir un catastro serio, técnico y transparente, ¿a quién le conviene un precario sistema de defensa de la propiedad?

La defensa de la propiedad tiene muchos matices porque también existe la propiedad intelectual, por ejemplo, muchos se dedicaron por años a perseguir a quienes vendían películas piratas, una conocida abogada allanaba oficinas siendo mandataria de una empresa de software para requerir las licencias de las computadoras y al no tenerlas, a la cárcel se llevaba a muchos. En el mundo existe un franco conflicto entre los grandes laboratorios médicos y quienes producen medicamentos genéricos, la India sentó precedentes importantes para el cuidado y tratamiento de ciertas enfermedades y la discusión no acaba, este es uno de los puntos por el cual no se aprueba la ley de competencia en nuestro país.

Una tesis académica es el resultado del esfuerzo del estudiante para mostrar al mundo su investigación, su punto de vista. Las tesis tienen conclusiones y algunas recomendaciones, porque el sustentante pretende construir un mundo mejor. Hace unos años el maestro Mario Fuentes Destarac, en una actividad pública en un conocido hotel, cuando el CEDECON existía como institución seria, nos alertaba sobre el peligro del “populismo académico” que se veía venir.

No debemos de perdernos en este momento, no debemos solo mencionar el caso de la tesis de X o de Y, el tema es mucho más complejo y profundo, primero, el plagio es una violación a las ideas de otro, a la propiedad intelectual de alguien y ahora ciertos sectores hasta lo justifican o pretenden dejarlo sin censura social; segundo, siendo iguales ante la ley nadie puede acceder a cargos públicos si no tiene idoneidad, y por último, no hay República y menos Democracia, si no generamos más debate, el sistema se muestra a sí mismo con altos índices de corrupción y mediocridad.

El tema es aún más grave, como estará nuestra salud metal si lo mismo que ocurre en derecho ocurre en medicina o psicología… por dar un ejemplo, aunque también debemos resaltar existe un marcado interés por obstaculizar la igualdad ante la ley, la república y la democracia liberal.