Construyendo ideas

Independencia real: la palabra más usada… y menos cumplida

Cuando la justicia se percibe como herramienta, deja de ser justicia.

En Guatemala hay palabras que se repiten tanto que terminan perdiendo sentido. “Independencia” es una de ellas. Se pronuncia en discursos, se exige en comunicados y se promete en cada proceso de elección. Pero en la práctica, pocas veces se cumple. Se ha vuelto una palabra cómoda, políticamente correcta, pero peligrosamente vacía.

La verdadera independencia radica en la capacidad de actuar con apego estricto a la ley.

Hoy, en medio de la discusión para elegir al próximo Fiscal General, esa palabra vuelve a ocupar el centro del debate. Y no es casualidad. El país arrastra una crisis profunda de confianza en el sistema de justicia, donde amplios sectores perciben que las decisiones no responden a criterios técnicos, sino a intereses que poco tienen que ver con la ley. Esa percepción, acumulada durante años, es hoy uno de los mayores riesgos para la estabilidad institucional.

El problema no es nuevo, pero sí cada vez más evidente. La independencia no se mide por lo que se dice, sino por lo que se hace. No se construye con discursos, sino con decisiones. Y es precisamente ahí donde Guatemala ha fallado de forma reiterada.

Un Ministerio Público independiente no es aquel que actúa sin límites. Tampoco es el que responde a presiones externas, sean políticas, económicas o mediáticas. La verdadera independencia radica en la capacidad de actuar con apego estricto a la ley, sin sesgos, sin selectividad y sin agendas ocultas. Implica investigar cuando corresponde, pero también abstenerse cuando la ley así lo exige. Implica tener el poder… y saber limitarlo.

Cuando esa línea se cruza, el daño es profundo. Se erosiona la credibilidad institucional, se debilita el Estado de Derecho y se envía un mensaje peligroso: que la justicia puede ser utilizada como herramienta, en lugar de ser garante de equilibrio. Y cuando la justicia se percibe como herramienta, deja de ser justicia.

Por eso, la elección del próximo Fiscal General no puede reducirse a una discusión de nombres ni a negociaciones de corto plazo. Lo que está en juego es mucho más que una persona. Está en juego la posibilidad real de corregir el rumbo o de profundizar una crisis que el país ya no resiste.

La Comisión de Postulación tiene en sus manos una responsabilidad histórica. No se trata únicamente de cumplir un procedimiento formal, sino de garantizar que quienes integren la nómina respondan a criterios de mérito, capacidad y, sobre todo, integridad. La independencia no es un atributo declarativo; es una condición que se demuestra con trayectoria, decisiones y carácter.

Y el Presidente, al tomar la decisión final, enfrenta uno de los momentos más trascendentales de su mandato. Su elección no solo definirá a la persona que dirigirá el Ministerio Público, sino también enviará una señal clara sobre el rumbo institucional del país: o se apuesta por la certeza jurídica, o se perpetúa la duda.

Guatemala ya no necesita un Fiscal General que genere titulares. Necesita uno que genere confianza. Que actúe con firmeza, pero también con equilibrio. Que investigue con determinación, pero sin caer en excesos. Que entienda que su poder no es absoluto, sino que está limitado por la ley y por la responsabilidad que implica ejercerlo correctamente.

Porque al final, la independencia no se proclama. Se ejerce.

Y en un país donde la confianza ha sido golpeada una y otra vez, ya no basta con prometerla. Es momento de demostrarla.