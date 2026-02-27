Imagen es percepción

India e Israel, el nuevo eje pragmático del poder

No es solo diplomacia, es la construcción silenciosa de un nuevo eje de poder con impacto global.

La visita de Narendra Modi, primer ministro de la India, a Israel no fue un gesto protocolario ni una escala diplomática más en una agenda cargada. Fue una declaración táctica en medio de uno de los momentos más delicados del Oriente Medio. Cuando el primer ministro indio habló ante la Knéset y estrechó públicamente la mano de Benjamín Netanyahu, el mensaje trascendió la cortesía. India no piensa retirarse del tablero regional, sino quiere jugar en él.

La convergencia entre India e Israel redefine equilibrios en Oriente Medio y más allá.

El contexto no podría ser más complejo. Israel enfrenta un entorno de guerra prolongada, cuestionamientos diplomáticos y tensiones crecientes con actores regionales. Al mismo tiempo, la rivalidad entre Estados Unidos e Irán añade un componente de volatilidad estructural. En ese escenario, la presencia de Modi cumple una doble función: ofrece oxígeno político a Jerusalén y, a la vez, consolida el ascenso de India como potencia pragmática que prioriza intereses sobre narrativas.

Nueva Deli ya no se mueve bajo la lógica del no alineamiento clásico. Su estrategia actual es multialineada. Compra energía a quien le conviene, negocia tecnología con quien la ofrece y firma acuerdos con quien le garantiza capacidad estratégica. Israel encaja perfectamente en esa ecuación. Es un proveedor clave de sistemas de defensa, ciberseguridad, inteligencia y tecnología dual. Pero ahora el objetivo indio no es solo adquirir, es coproducir, absorber conocimiento y escalar capacidades.

El posible impulso a un tratado de libre comercio no es menor. Representa la institucionalización económica de una relación que durante años fue eminentemente militar. A ello se suma la expansión de la infraestructura digital india, como su sistema de pagos UPI, que funciona como instrumento de proyección tecnológica. Exportar plataformas es exportar influencia.

Más relevante aún es el trasfondo geoeconómico. Iniciativas como Imec y el marco I2U2 apuntan a redibujar corredores logísticos, energéticos y tecnológicos entre Asia, Oriente Medio y Europa. En esa arquitectura, Israel es nodo; India, conector; el golfo Pérsico, financiador; y Occidente, consumidor. No es retórica; es infraestructura de poder.

Pero toda apuesta estratégica tiene costos. India mantiene vínculos energéticos con Irán y relaciones históricas con el mundo árabe. Una cercanía visible con Israel en plena crisis puede incomodar a ciertos socios y a sectores internos sensibles al conflicto palestino. Modi parece haber calculado que el beneficio supera el riesgo.

Para Israel, la visita ofrece legitimidad internacional fuera del eje tradicional occidental. Para India, representa consolidar su identidad como actor global autónomo, capaz de moverse en zonas grises sin pedir permiso.

Lo verdaderamente significativo es el mensaje implícito. En un mundo fragmentado, donde las alianzas ideológicas pierden terreno frente a los intereses estratégicos, la diplomacia se vuelve transaccional y tecnológica. No se trata de afinidades culturales, sino de cadenas de suministro, sistemas de defensa y corredores comerciales.

Esta visita confirma que el nuevo orden no se está definiendo únicamente en Washington o Bruselas. También se está trazando entre Nueva Deli y Jerusalén. Y en esa convergencia hay una señal clara, las potencias emergentes ya no observan el conflicto desde la distancia, lo integran en su cálculo de poder.

En política internacional, los gestos importan. Pero más importan las estructuras que los sostienen. Y lo que se está construyendo entre India e Israel no es una fotografía diplomática; más bien es una arquitectura estratégica que podría influir en el equilibrio regional durante la próxima década.