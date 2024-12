Godot ha llegado

India: tan cerca y a la vez tan lejos

Hay US$2,500 millones en potencia para ser invertidos en Guatemala que, de no ser aprovechados, irán a otros países.

No se trata de la distancia geográfica entre India y Guatemala, sino más bien de los US$2,500 millones que tanto el gobierno de India, así como muchas de sus empresas, estarían dispuestos a invertir en nuestro país, siempre y cuando haya un visto bueno de nuestras autoridades, quienes, lamentablemente, siguen viendo a la superpotencia asiática muy lejos, por lo que ese dinero podría marcharse a otros países. India es la quinta economía más grande en el mundo y está encaminada a ser la tercera para el 2050. También es la democracia más grande en el mundo, donde en la pasada elección general, en junio de este año, 642 millones de personas emitieron su voto. Sus índices de crecimiento económico, desarrollo social, disminución de pobreza y pobreza extrema e implementación de energías renovables son ejemplos que nuestros países deberían seguir, pero al parecer son temas que no son de gran interés para nuestras autoridades.



Las grandes transnacionales indias ya operan en otros países de Sudamérica y todas tienen una presencia en Estados Unidos, por lo que la logística de movimientos para desarrollar proyectos de infraestructura o de energías renovables es inmediata. Guatemala no es parte de la Alianza Solar Internacional, una organización intergubernamental con sede en India que promueve proyectos de energía solar, en específico fincas solares que podríamos aprovechar en el oriente de Guatemala. Estos proyectos ya están siendo aprovechados por otros países en la región como Belice, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Durante el gobierno anterior, como en el actual, no ha existido interés para esto.



Si bien la embajada de la India tiene su presencia en Guatemala y es concurrente con El Salvador y Honduras, han sido nuestros vecinos de El Salvador, bajo iniciativa directa de su presidente, Nayib Bukele, quienes sí han aprovechado la relación con India para lograr la futura construcción de un sistema de transporte masivo en San Salvador que abarcaría 22 km con tres líneas de metro elevado y cuatro líneas de teleférico interconectadas. Asimismo, hay discusiones entre el presidente de El Salvador y la embajada de India para trabajar en proyectos de puertos, aeropuerto, así como una fuerte inversión en energías renovables. Muchas cosas se pueden criticar del presidente Bukele, pero se deben evaluar resultados y no intenciones, y en nuestro hermano país hay resultados en comparación con el resto de la región, en particular Guatemala.

India es la quinta economía más grande en el mundo y está encaminada a ser la tercera para el 2050.





No es la primera y seguramente no será la última vez que escriba de la India, así como del potencial de fortalecer relaciones bilaterales con otras potencias que no se trate solo de Estados Unidos, la Unión Europea y que logremos ver más allá del discurso entre China y Taiwán. Tampoco se trata de tomar el camino fácil y solamente criticar, a pesar de la inacción de nuestras autoridades, la ignorancia de muchos de nuestros diputados (aunque esto no debe sorprender a nadie), las oportunidades superan los obstáculos, pero de nada sirve si estas oportunidades no se materializan en inversiones directas y proyectos que beneficien a los guatemaltecos.



El gobierno de India ha becado a más de 200 guatemaltecos para especialidades técnicas que el país necesita. Ya hay proyectos e inversiones de India en el país en diferentes departamentos que han generado más de 2,000 empleos y se espera que para este 2025 estos sigan aumentando, pero aún existe un potencial que otros países están aprovechando y nosotros desperdiciando, y a estas alturas esto debe ser inaceptable. ¡Feliz domingo!