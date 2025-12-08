Criterio urbano

Índice de competitividad local, vital para la planificación

Información para medir la productividad y el desarrollo municipal



A finales de noviembre, Fundesa publicó los resultados del índice de competitividad local 2025, una herramienta de servicio social que permite evaluar de forma comparativa la competitividad en el país a nivel subnacional, brindando información sobre las brechas existentes en aquellos factores (12 pilares) que contribuyen directamente a aumentar la productividad a nivel territorial en Guatemala.

Tomando como base la metodología establecida por el Foro Económico Mundial (WEF), “la productividad conduce a niveles de ingresos más altos y a un mayor bienestar. Las economías competitivas tienen más probabilidad de crecer de forma sostenible e inclusiva, lo que significa que todos los miembros de la sociedad se benefician con los frutos del crecimiento económico”.



Ahora bien, la competitividad mide 12 pilares, según la evaluación del índice de competitividad local (ICL), tomando en cuenta 43 variables en temas relacionados a instituciones, infraestructura, adopción de TIC, entorno económico, salud, habilidades, inversión productiva, mercado laboral, sistema financiero, tamaño de mercado, dinamismo de los negocios y capacidad de innovación, con diferentes fuentes que ayudan a que se construya un índice de 0 a 100 para poder evaluar el nivel de competitividad de cada territorio, ya sea a nivel municipal, mancomunidad y/o departamento.



Los datos muestran cómo los 10 municipios más competitivos son: Guatemala, que vuelve a tener una evaluación por encima de los 80 puntos, seguido de Santa Catarina Pinula, que sube al segundo lugar, San Miguel Petapa, Mixco, Villa Nueva, San Lucas Sacatepéquez, Fraijanes, Antigua Guatemala, Jocotenango y Villa Canales.

Los ingresos solo aumentan cuando mejora la competitividad.



Esta información es crucial para comprender cómo se puede seguir avanzando en mejorar los ingresos. Como datos interesantes, según información del ICL 2025, el PIB per cápita del municipio de Guatemala ronda los US$26,688 al año; luego tenemos 34 municipios donde está el 17.31% de la población con un PIB per cápita cerca de US$10,168; 292 municipios donde vive el 71.21% de la población con un PIB per cápita en promedio de US$4,819 al año, y el gran desafío es cómo seguir invirtiendo en aquellos 13 municipios más rezagados, donde está el 4.59% de la población, con un PIB per cápita de US$2,249 al año (ubicados en Huehuetenango y Quiché).



Los 10 municipios menos competitivos son: San Juan Cotzal, San Miguel Acatán, San Miguel Uspantán, Santa Eulalia, San Pedro Jocopilas, Colotenango, Santa Cruz Barillas, Cunén, Chajul, Santo Tomás Chichicastenango y San Mateo Ixtatán.



Ahora que está la discusión del salario mínimo, es importante que las autoridades revisen las cifras de productividad. Seguir aumentando de forma ficticia y política el salario mínimo solo deja fuera a gran parte de la población de un trabajo digno. Muchas veces, esas personas no tienen las habilidades y las competencias para acceder a un trabajo formal, haciéndole cada vez más difícil a cerca del 80% de la población económicamente activa que pueda tener un trabajo formal, con acceso a seguro social.



Es momento de que pongamos a la persona al centro de la conversación, con datos sobre cuál es la productividad real a la que se puede llegar en determinados municipios, ya que muchas veces la discusión son solo posicionamientos políticos, sin tomar en cuenta la realidad de la productividad en la que vive la población. Mayor inversión en servicios sociales y urbanos, digitalización e infraestructura productiva son la única forma de aumentar los ingresos reales de la gente.