Influir en las personas para hacer networking

Uno de los mejores libros que he leído y que han influido en mi vida ha sido Cómo hacer amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Este libro es una verdadera joya para todos los que quieren mejorar sus habilidades de relaciones humanas y el networking.

En este artículo voy a describir lecciones importantes que nos deja este libro para hacer un networking efectivo. Como ustedes sabrán, el networking es por definición una estrategia que involucra relaciones con otras personas; por tanto, cualquiera que quiera desarrollarse en este campo debe desarrollar el lado humano fuertemente. Primera lección: “No critiques, condenes ni te quejes; sé amable y considerado al considerar los sentimientos de otras personas. Gana influencia tratando a los demás como quieres que te traten a ti”. Las personas con las que construimos relaciones van a valorar más un trato amable, donde de nuestra boca salgan palabras de bien, positivismo y alegría. Segunda lección: volverse genuinamente interesado en otras personas. “Puedes hacer más amigos en dos meses al estar genuinamente interesado en otras personas que en dos años tratando de que se interesen en ti”. Al conocer a alguien, no trates de hacer negocios o venderle algo o pedirle un favor inmediatamente, esto demuestra que eres una persona interesada o, como se conoce en networking, eres un cazador. Al contrario, cuando estás enfocado en construir relaciones, interésate en conocer qué hace esa persona, quién es, a qué se dedica, su familia, hobbies, etcétera. Esto es lo que hace un granjero, alguien que siembra una semilla en esa relación, esperando frutos más adelante. Tercera lección: sonreír. “Sonreír crea una buena relación con los extraños, haciéndote más simpático al instante. Lleve energía positiva a cada interacción con una sonrisa genuina”. Juan Armando Corbin indica en un artículo de psicología y mente que seguramente recordarás mejor a aquellos individuos que muestran una gran sonrisa, porque los percibirás como más cercanos, y esto hace que confíes más en ellos. La sonrisa inspira confianza, y la confianza provoca que seamos personas más accesibles, lo que mejora nuestras relaciones interpersonales; esto es una gran ayuda en el networking. Cuarta lección: anime a otros a hablar de sí mismos. A todo el mundo le encanta hablar de sí mismo, y puede hacerlo durante horas. Anima a los demás a hablar de sí mismos durante toda la noche, y te amarán por ello. Al conocer a una persona, al entablar una conversación, no iniciemos hablando de nosotros mismos; el efecto yo-yo debe quedar a un lado. En este momento, la persona más importante es quien está frente a nosotros. Yo siempre digo en mis seminarios que imparto que Dios nos dio dos orejas y una boca, para escuchar más y hablar menos. Cuando comencé a aplicar esto con mis interlocutores, me dio otra perspectiva en mis relaciones, porque aprendí mucho sobre las personas y me fue más fácil encontrar en qué podría ayudarlos, para ir fortaleciendo la relación. Y última lección: Habla sobre los intereses de la otra persona. Haz que la gente hable sobre sus pasiones e intereses, y no dejarán de hablar. Una de las mejores maneras de construir una buena relación es estar interesado en los intereses de otras personas. Pregúntale sobre su familia, su trabajo, sus hobbies, cómo inició su negocio, su equipo de futbol preferido, su comida, lugares donde ha viajado, todo lo que a usted le gustaría hablar sobre usted mismo pregúnteselo a su interlocutor. Cuando aplicas estas lecciones, observarás cómo vas construyendo relaciones valiosas en tu vida. La amabilidad, la sonrisa, el buen trato, la armonía, la felicidad son elementos valiosos en construir exitosas y duraderas relaciones. Aprovecho para invitarlos a que escuchen a partir de este mes mi podcast The Networker, en Spotify, y pueden verlo en YouTube. Estaremos conversando sobre networking y tendremos de invitados a personas que forman parte de mi red de contactos.