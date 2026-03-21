Escenario de vida
Inteligencia artificial: oportunidad o engaño
La tecnología poderosa ha abierto la puerta a riesgos que no podemos ignorar.
La tecnología es poderosa, pero también ha abierto la puerta a riesgos que no podemos ignorar. En los últimos meses, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un tema exclusivo de expertos para convertirse en una preocupación cotidiana. Hoy, personas de todas las edades y condiciones buscan capacitarse en su uso, impulsadas por una idea que se repite constantemente: “quien no aprenda inteligencia artificial, se quedará atrás”.
No es una percepción infundada. La IA está transformando el mundo laboral, optimizando procesos, reduciendo tiempos y facilitando tareas que antes requerían horas de investigación. En oficinas, medios de comunicación y empresas, herramientas como ChatGPT o Microsoft Copilot permiten redactar textos, organizar ideas y analizar información con rapidez. Plataformas visuales como Midjourney o DALL·E han abierto nuevas posibilidades creativas para diseñadores, productores y comunicadores.
En ese sentido, la IA no solo representa una herramienta útil, sino una ventaja competitiva. Bien utilizada, potencia el talento humano, no lo reemplaza.
Sin embargo, como ocurre con toda tecnología poderosa, también ha abierto la puerta a riesgos que no podemos ignorar.
Hoy circulan en redes sociales videos de bebés hablando múltiples idiomas, animales realizando actos sorprendentes o personas de más de 90 años danzando como quinceañeras o ejecutando hazañas físicas improbables. Muchos de estos contenidos, generados con aplicaciones como Runway ML o Pika, están diseñados para entretener. Y en ese contexto, nos hacen hasta carcajear.
El problema surge cuando la manipulación deja de ser inofensiva.
La IA está siendo utilizada para crear videos falsos —conocidos como deepfakes— que pueden influir en la opinión pública, manipular discursos políticos o distorsionar hechos históricos. En épocas electorales, este tipo de contenido representa un riesgo real, capaz de afectar decisiones ciudadanas y debilitar la confianza en las instituciones.
Más preocupante aún es su uso en fraudes digitales. Delincuentes suplantan identidades corporativas, replican logotipos de empresas y envían mensajes alarmantes que buscan provocar miedo: la supuesta pérdida de datos, la cancelación de servicios o la necesidad urgente de “verificar” información personal. Bajo estos pretextos, solicitan documentos como el DPI, direcciones, cuentas bancarias o números telefónicos.
El resultado es conocido: personas engañadas, datos robados y, en muchos casos, pérdidas económicas irreparables de personas mayores que se han quedado en la calle.
Ante esta realidad, la mejor defensa sigue siendo la misma de siempre: la prudencia, el criterio y la verificación.
Hoy existen herramientas que pueden ayudarnos a detectar contenidos manipulados. Plataformas como Deepware Scanner permiten analizar videos sospechosos; Hive Moderation identifica posibles alteraciones digitales, e InVID es ampliamente utilizada por periodistas para verificar la autenticidad de material audiovisual.
Aun así, ninguna herramienta sustituye el juicio humano. Es fundamental cuestionar lo que vemos, verificar las fuentes y evitar compartir contenido dudoso. En un entorno donde la imagen ya no garantiza la verdad, el pensamiento crítico se convierte en una responsabilidad ciudadana.
La IA no es, en sí misma, ni buena ni mala. Es un instrumento. Su impacto dependerá del uso que le demos como sociedad.
Podemos aprovecharla para educar, informar y avanzar, o permitir que se convierta en un arma de manipulación y engaño.
La diferencia no la hará la tecnología, sino nosotros.
Hoy más que nunca, conviene recordar que no todo lo que vemos es verdad… y no todo lo que parece urgente, lo es.