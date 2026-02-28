Con otra mirada

Intereses políticos versus valores académicos

Pésimo ejemplo de las facultades de Derecho

El pasado martes 24, cosa rara, llamó mi compinche Evaristo, notoriamente disgustado quien, sin saludo de por medio espetó:

—¿Viste el titular del diario La Hora, por Karla Gutiérrez? ¡Le echa penca a tu colegio profesional por su entrega al rector impostor de la Usac, Walter Mazariegos!

Actitud contraria a velar por la defensa gremial y diametralmente opuesta al ancestral postulado de la Usac: Id y enseñad a todos.

—No he visto nada, pero contame de qué…

—Solo oí lo que dice: “Profesionales vinculadas a Walter Mazariegos frenan inscripción de planilla opositora en Colegio de Arquitectos”… y como fuiste presidente de tu colegio, supongo que te interesará; poné atención a lo que dice Karla: “El Tribunal Electoral del Colegio de Arquitectos de Guatemala rechazó por unanimidad la inscripción de la planilla de oposición en el proceso mediante el cual se elegirá a los representantes de ese gremio que participarán en la designación del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por el período 2026-2030.

“Los profesionales cuya participación fue denegada denunciaron ‘decisiones arbitrarias en el proceso de inscripción’ y señalaron un conflicto de interés, ya que dos miembros del Tribunal trabajan en la Usac. Se trata de la presidenta y la vocal II del ente electoral, Evelyn Grisel Castañeda y Lesly Jennifer Vega Díaz, respectivamente.

“‘Ambas tienen vínculos directos con Walter Mazariegos —rector de la Usac—, ya que integran dependencias que reciben instrucciones directas del Consejo Superior Universitario (CSU)’, manifestaron los denunciantes.”

Con autoridades así, a nivel de colegios profesionales, estamos jodidos. Mirá el enlace: https://lahora.gt/nacionales/kgutierrez/2026/02/24/profesionales-vinculadas-a-walter-mazariegos-frenan-inscripcion-de-planilla-opositora-en-colegio-de-arquitectos/ ¿Qué te parece?

—Pues qué te puedo decir apreciado Evas. Todo lo que está ocurriendo en nuestro país es obsceno. Deterioro a partir de la decisión de un presidente nefasto al expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; decisión que abortó el más importante esfuerzo contemporáneo por combatir la corrupción en el Estado. Pero tampoco olvidés que ese colapso social, político y cultural viene de lejos, del golpe de Estado gringo en 1954, cuando los valores dejaron de ser una prioridad en la educación. 70 años después, los resultados son tangibles y patéticos.

Nuestra amada Usac fue el último bastión en caer en las redes de la actual cooptación del Estado. A pesar de su alto grado de politización, gozó del prestigio de haber sido generadora de conocimiento, saber y cuna de la intelectualidad del país; y haber representado la reserva ética y moral ciudadana, ganada con el ejemplo a lo largo de su existencia, como única universidad en el país.

La proliferación de universidades privadas, hecho por demás aplaudible, supuso que serían, de igual manera, generadoras de profesionalismo, cultura y civismo. Sin embargo, días atrás fuimos testigo de todo lo contrario; una mayoría de sus representantes eligió a un pastor evangélico como magistrado a la Corte de Constitucionalidad, oficio que por ley lo descalifica. Pésimo ejemplo de las facultades de Derecho, con voz y voto en la integración de comisiones de postulación para designar cargos públicos, donde los intereses políticos superan los valores académicos que deberían inculcar.

En el caso que exponés, del Colegio de Arquitectos, la aparente necesidad de satisfacer los intereses espurios del rector, me sorprende. Supondría una actitud contraria a velar por la defensa gremial, que es la razón de ser del Colegio y, por otro lado, diametralmente opuesta al ancestral postulado de la Usac: Id y enseñad a todos.