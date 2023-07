Israel reconoce la soberanía de Marruecos

Recientemente estuve recorriendo y filmando en el territorio Saharaui del sur de Marruecos y comprobé cómo esta parte de Marruecos está evolucionando gracias a la visión y disposiciones del rey Mohammed VI. al dotar a dicho territorio de una gran transformación y de un sistema social integrado y sostenible a largo plazo.

A partir del reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental por parte de la mayor potencia mundial que es Estados Unidos, se ha abierto una etapa para una nueva era geopolítica y vemos que la democracia en ello está jugando un papel preponderante. Sin embargo, la última gran noticia es que ahora Israel también se ha unido al reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara.

Esta noticia la recibió su majestad el rey Mohammed VI, a través de una carta que le envió el primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, que precisa que esta decisión se reflejará en todos los actos y documentos del gobierno israelita y será transmitida a las Naciones Unidas, las Organizaciones Internacionales, Regionales y a todos los países con los que Israel mantiene relaciones diplomáticas. Lo que sigue parece ser la apertura de un Consulado General de Israel en la ciudad de Dakhla.

El reconocimiento de la soberanía de Israel corrobora la tendencia que se observa en los últimos años, donde varios países, e inclusive las Naciones Unidas, se inclinan a aceptar la autonomía ofrecida por Marruecos como la única solución al diferendo.

Reconocimiento a la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara. Vida Amor de Paz

El monarca Alauita respondió en una misiva que envió al Alto responsable israelí, en la que le recordó que este extraordinario acercamiento con el Estado de Israel será aprovechado adecuadamente para seguir trabajando en la búsqueda de la paz, la estabilidad y la justicia en todo Oriente Medio, preservando los derechos legítimos del pueblo palestino y el carácter especial de la Ciudad Santa de Jerusalén. Quizás la probable futura visita de Benjamín Netanyahu a Marruecos sea la oportunidad idónea para poner en práctica este enfoque del rey Mohammed VI, que privilegia las negociaciones para lograr un arreglo definitivo al conflicto Palestino/Israelí, basado en la solución de dos estados que convivan en paz y seguridad.

¿Por qué no me sorprende que tanto Estados Unidos como Israel reconozcan la soberanía de Marruecos? Para empezar, Marruecos vive en democracia y va pujante para ser una potencia en las próximas décadas. El puerto de Dakhla perfila en convertirse en el primer puerto de África con una zona de libre comercio para distribuir a 1.3 millones de personas. Es un puerto que me ha impactado, pues recibe 200 barcos llenos de pescado cada día, y con todas las medidas sanitarias despachan el producto de cada barco en menos de 20 minutos, y luego lo distribuyen a diferentes partes del continente africano y Europa. Basado en estas circunstancias, es un excelente hub para instalarse y distribuir productos provenientes de muchos países.

Siento que al haber abierto Guatemala su consulado general en Dakhla logrará incrementar sus oportunidades comerciales, migratorias, comerciales y diplomáticas, ya que está en vías de convertirse en una de las ciudades más importantes de Marruecos. Cuenta con cientos de kilómetros de playas vírgenes desiertas para desarrollar su turismo, y ha hecho del desierto un paraíso.

Sabiendo que el desierto sahariano es la puerta a África y que pronto será el gran abastecedor del mundo, quien no entre en comercio con las provincias del sur ahora le va a ser casi imposible intentarlo en 20 años.