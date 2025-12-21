Godot ha llegado

Japón y Ucrania

Ucrania y Japón surgen este 2025 como los dos garantes de seguridad en occidente y oriente.

Ucrania se ha hecho responsable de la defensa de toda Europa en su guerra contra Rusia, que, en el fondo, es un conflicto también influenciado en buena medida por una Política Exterior y de Seguridad Común europea, así como un apaciguamiento de parte de Estados Unidos hacia Rusia. Los primeros, por influenciar a varias ex repúblicas soviéticas para ser parte de la Unión Europea, pensando que la diplomacia de Bruselas podía contener las intenciones expansionistas de Moscú. En el caso de los Estados Unidos basta con ver la inacción que tuvieron ante las agresiones de Rusia en Georgia en el 2008 y posteriormente la ocupación de la península de Crimea, en el 2014, sin reacción alguna desde la Casa Blanca.



A pesar de varias incursiones de drones y otras aeronaves en países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán), que constituyen una invasión territorial, los miembros de esta organización agredidos por esto han decidido invocar el artículo 4 de su carta constitutiva, que implica llevar a consulta y discusión con el resto de los miembros para tomar las medidas que consideren adecuadas. En lo que va de este año, drones y aeronaves no piloteadas han incursionado en el espacio aéreo (algunas cayendo a tierra o siendo derribadas) de países miembros de la Otán como Rumanía, Polonia, Estonia, Letonia, Dinamarca, Lituania y Holanda, en ese orden. El 4 de diciembre de este año, cinco drones sobrevolaron la base naval de Brest, en Francia, que alberga submarinos nucleares, pero el origen de los mismos es desconocido. Con la excepción de este último caso, que son claras agresiones a los Estados miembros de la Otán, todos los drones y aeronaves no piloteadas eran de Rusia, pero las consultas siguen y seguirán hasta que se presente una verdadera voluntad política de aplicar el artículo 5, que implica la defensa colectiva de sus miembros frente a una agresión. Hasta el momento, países como Polonia y Finlandia se muestran en la mejor disposición de actuar, mientras que Alemania ha iniciado una carrera armamentista con miras a lo que será una agresión rusa, con el apoyo de China, al resto de Europa.

Una alianza de dos países que son hoy garantes de seguridad.



Después de la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, queda claro que Europa está sola y su única opción es apoyar plenamente a Ucrania. Otro país que ha asumido un rol central en la seguridad internacional, pero en el océano Pacífico, es Japón. Bajo el liderazgo de la primera ministra Sanae Takaichi, que asumió su cargo hace dos meses exactos, Japón ha asumido el rol histórico de la defensa de los tres anillos de seguridad del océano Pacífico, advirtiendo de que cualquier agresión de China a Taiwán involucraría la participación inmediata de Japón. Esta declaración, natural y racional, fue inaceptable para Pekín, que lanzó una propaganda llena de bilis contra Japón, que después, de forma torpe, también incluyó a la India, dejando a los funcionarios del Partido Comunista Chino muy mal parados en sus ambiciones de control geopolítico en la región. Sumado a esto, Estados Unidos, con su Estrategia de Seguridad Nacional, deja claro que la futura competencia por el poder mundial se dará en el Pacífico, y ya no en el Atlántico.



Aparte de estas posturas, Japón también ha hecho algo que la Unión Europea sigue debatiendo, y se trata de su apoyo incondicional a Ucrania con un paquete de US$6 mil millardos para temas de apoyo financiero, cooperación humanitaria, cooperación militar no letal e infraestructura. Se forja así una alianza de dos países que son hoy garantes de seguridad en un mundo peligroso que carece de líderes que tomen decisiones difíciles pero necesarias. ¡Feliz domingo!