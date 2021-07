Jinetes sin compasión revientan al caballo

Tanto en la derecha como en la izquierda existen posiciones estridentes que no pasarían a más si no consiguieran jugosos apoyos financieros. Crecimientos artificiales de extremistas generan el rechazo de ciudadanos que no se habían percatado del debate. Es el caso del apoyo a las políticas comprensivas de la diversidad de identidad de género.

La lucha por respetar la expresión de la diversidad sexual se manifiesta como tolerancia y el reconocimiento de realidades psicobiológicas. Lo llamativo de algunos sujetos, provoca que súbitamente se advierta la necesidad de generar consensos sociales compartidos. El apoyo sobre bases éticas y con reconocimiento del condicionamiento orgánico de la conducta honra a muchos estudiosos y debe ser compartida. Sin embargo, también acuden oportunistas para obtener ganancias egoístas. Se hacen declaraciones fuera de lugar, carentes de bases científicas y éticas.

Con posiciones absurdas se busca desacreditar las justas reivindicaciones en materia de género. Antonio Mosquera Aguilar

El carácter binario de la sexualidad se establece por una distribución diferencial de cromosomas. La asociación XX y XY determinan la manifestación constitucional de muchas especies animales, entre ellas los seres humanos. Por circunstancias en la organización constitucional individual del mecanismo de estímulo respuesta sucede que algunos individuos tienen respuestas sexuales contrarias a las usuales.

Durante el siglo pasado se consideró como una enfermedad provocada por carencia de hormonas. Durante la década de 1950 se hicieron experimentos para suplir esa supuesta falta. Los resultados mostraron que no era una falta de secreción, sino más bien, como se anotó, una morfología constitucional. Por lo tanto, no cabía otra consideración, si se desea mantener la vigencia de los derechos humanos: proclamar el respeto y no meterse en la vida de los demás.

Esta actitud quedó establecida en una modificación del manual de psiquiatría de 1952 de la APA, donde se dejó de describir a la homosexualidad como una anomalía mental por deprivación hormonal, a una conducta debida a la diversidad morfológica del ser humano. De la misma manera que existen diestros y zurdos.

Bajo esta rápida ilustración científica se puede tomar posición en los debates europeos, en especial en España, sobre este asunto. Un grupo de políticos propagandizan posiciones estridentes. Proponen una nueva ley que regula asuntos sexuales en la niñez, con desconocimiento de las fases del desarrollo endocrinológico. En su extremismo, manifiestan que los niños de 14 años pueden decidir sin el consentimiento de sus padres el cambio quirúrgico y terapia consiguiente para cambiar sexo.

Afirman que debe eliminarse la clasificación sexual de las credenciales de identidad y cada persona puede declarar su sexo según su conveniencia. Algunos han notado que semejante despropósito servirá para que los violadores, en un tribunal, declaren diferente sexo y burlen el castigo. De la misma manera, atletas masculinos mediocres puedan invadir los deportes femeninos. En los concursos de belleza, jurados que alientan ese estado fluido de la identidad han hecho designaciones bizarras.

Es llamativo el apoyo financiero exagerado para los extremistas, mientras se regatea soporte a los impulsores del respeto a los derechos y comprensión de la situación en su conjunto, lo que pone de manifiesto un objetivo oculto. Se busca reventar a los movimientos justos privándolos de apoyo social. Los extremistas son enemigos y falsos defensores de la libertad de expresión de género. No debe claudicarse en promover el respeto y garantizar los derechos LGBTI+ y rechazar a los provocadores.