Meta Humanos

Jóvenes liderando el cambio desde el ser

Hay una validación que pesa aún más: la que se vive.

“¿Qué aprendiste de estas últimas dos semanas?”, fueron las palabras que escuché al contestar una llamada hace unos días. Me llamó la atención porque, en teoría, yo era quien estaba enseñando. Lo pensé por unos segundos y me di cuenta de que uno recibe lo que da.



Así que te quiero contar cuál fue mi respuesta a la pregunta. Pero, antes, necesitas saber algo: soy un joven guatemalteco que, junto a otros jóvenes, ha encontrado una enorme pasión por compartir procesos de vida, escuchar, crear, desaprender y aprender. Esa pasión hoy toma forma en Meta Humanos, una propuesta hecha por jóvenes, para jóvenes. Actualmente estamos lanzando lo que llamamos “El Viaje Inicial”: una experiencia educativa que guía a cada participante (jóvenes entre 17 a 26 años de edad) en un recorrido introspectivo y tangible, ayudándolos a identificar qué mentalidades, patrones, creencias o heridas están limitando su potencial, y brindándoles herramientas para liberar, fortalecer y accionar en la vida diaria para ser una mejor versión de sí mismos. Meta Humanos te guía a ser, para luego poder hacer.



Lo que estuvimos enseñando estas semanas fue precisamente ese contenido a un grupo amplio de profesores de todo el país que estarán integrando la propuesta de Meta Humanos para llevarla a miles de jóvenes.



En el mundo de la innovación, cuando uno lanza algo nuevo, es común buscar señales que indiquen si realmente está funcionando: se habla de tracción, retención y crecimiento. Pero en la etapa en la que estamos, hay una validación que pesa aún más: la que se vive, la que cuentan las historias y las emociones de quienes lo experimentan.

Durante las capacitaciones, luego que los profesores habían logrado vivir una buena parte del “Viaje Inicial”, ya identificaban el impacto positivo que Meta Humanos les estaba dando en unos pocos días. Tanto fue así, que el último día de capacitaciones varios profesores se me acercaron individualmente, no solo para agradecerme por la experiencia del Viaje, sino para preguntarme si había forma que sus hijos —adolescentes y adultos jóvenes— pudieran vivirlo también. Ya no se trata solo de un tema más que tendrán que enseñar en sus clases, ahora es personal: Meta Humanos es algo que ellos quieren que las personas a las que más aman puedan experimentar, porque ellos mismos vivieron el impacto en carne propia. Para mí, eso es una validación de producto que realmente inspira.



Otra validación de producto fue escuchar varios testimonios de los profesores, quienes habían tenido un pasado con muchos retos, en los cuales —en sus palabras— “habían tocado fondo”. Muchos eran duelos por situaciones difíciles que habían vivido; algunos, por una mentalidad que los traía abajo, etc. Varios de estos profesores me contaron que “el proceso de superación y empoderamiento que les había tocado vivir por años tenía muchas similitudes con el Viaje Inicial de Meta Humanos. Y lo que a ellos les había tomado hasta décadas, Meta Humanos lograba guiarlos en cuestión de días”. Lo que estamos construyendo tiene el poder de transformar la vida de quienes lo viven con intención.



Algunos dicen que el viaje más importante que podemos hacer no está a kilómetros de distancia, sino a solo 30 centímetros: de la mente al corazón. Así que, cuando me preguntaron qué había aprendido estas dos semanas, mi respuesta fue clara: Que el cambio verdadero empieza por dentro. Que antes de hacer, hay que ser. Y eso es Meta Humanos: un viaje hacia lo esencial. Que la única forma de cambiar el mundo es a través de las personas dentro de él. ¿Te unes al viaje?