Meta Humanos

Junio: mes de la salud mental masculina

Hace falta valentía para reconocer que algo no está bien, sobre todo en una cultura que todavía premia la dureza y castiga la vulnerabilidad.

No todas las crisis personales hacen ruido. Algunas se viven en silencio, mientras por fuera se aparenta un curso normal. Se cumplen horarios, responsabilidades y compromisos. Sin embargo, por dentro crece una sensación difícil de explicar: la de avanzar sin claridad, como si el camino continuara, pero cubierto por una neblina que no deja ver más allá de unos cuantos pasos.



Muchas personas atraviesan etapas así. No necesariamente porque hayan dejado de esforzarse, sino porque, en medio de la rutina, comienzan a perder de vista el sentido de lo que hacen. Entonces surgen preguntas que incomodan: ¿Se está en el lugar correcto?, ¿se están tomando las decisiones adecuadas?, ¿se vive por convicción o solo por costumbre?



Lo más común es intentar seguir adelante, trabajar más, distraerse, endurecerse. Pero ignorar lo que duele no lo resuelve. Solo lo esconde. Y tarde o temprano, aquello que no se enfrenta termina afectando la manera de pensar, de relacionarse y de vivir.



Por eso resulta tan importante hablar con honestidad sobre los procesos internos. El crecimiento personal no consiste en aparentar que todo está bien, sino en reconocer aquello que necesita ser atendido. No se trata de dramatizar la vida ni de instalarse en el sufrimiento, sino de comprender que nadie puede construir una versión más sana de sí mismo sobre heridas que nunca quiso mirar.



En esa conversación hay un tema que sigue siendo urgente: la salud mental de los hombres. Durante mucho tiempo se nos enseñó a callar, resistir y seguir adelante sin expresar demasiado. A muchos se les hizo creer que sentir miedo, ansiedad, agotamiento o tristeza era sinónimo de debilidad. Se normalizó el silencio como forma de fortaleza.

Nadie debería acostumbrarse a cargar en silencio lo que ya supera sus fuerzas.



Pero el silencio también pesa. Detrás de muchos hombres que parecen estar bien, existen luchas internas que nadie ve. Hay presiones económicas, responsabilidades familiares, exigencias sociales y conflictos emocionales que se viven en privado, muchas veces sin herramientas para navegar las exigencias. Y cuando no se habla de lo que se siente, ese peso puede transformarse en irritabilidad, aislamiento, frustración o desgaste profundo.



Reconocer esto no debilita a nadie. Al contrario: humaniza. Recordar que los hombres también necesitan apoyo no les quita carácter; les devuelve la posibilidad de vivir con más honestidad. Pedir ayuda no debería entenderse como una derrota, sino como una decisión responsable. Hace falta valentía para reconocer que algo no está bien, sobre todo en una cultura que aún premia la dureza y castiga la vulnerabilidad.



Perder el rumbo, además, no significa perderlo todo. Hay etapas en las que no se tienen respuestas claras, pero aun así se puede avanzar. A veces el primer paso no consiste en resolver toda la vida de una vez, sino en detenerse lo suficiente para reconocer qué pesa, qué duele y qué necesita cambiar.



Hoy escribo como joven con la convicción de que nadie debería acostumbrarse a cargar en silencio lo que ya supera sus fuerzas. Junio es el mes de la salud mental masculina. Muchos no lo saben, y por eso quiero que esta columna nos informe y abra una conversación.



¿A quién he estado ignorando? ¿Qué he estado asumiendo? ¿Cómo puedo ayudar a que alguien a mi alrededor sienta que puede dejar de fingir y empezar a sanar? Los jóvenes no somos solo el futuro, somos el presente. Y hoy queremos que estas preguntas lleguen a distintas conversaciones, generaciones y territorios, para que el bienestar individual se traduzca en bienestar colectivo. Porque si tú no estás bien, yo tampoco puedo estarlo. Eso es lo que he aprendido.