Juntos saldremos adelante

Sin poder viajar, siento una gran nostalgia al pensar en mis compatriotas que viven en las áreas rurales, que trabajan en el campo, que conducen trabajos productivos en la agricultura para que todos tengamos suficientes alimentos sanos y sin ser genéticamente modificados. Siento una gran nostalgia al no poder por el momento visitar las montañas, ríos y lagos que nos hacen ser uno de los países más ricos en biodiversidad. Siento una gran nostalgia por no poder darles la mano y un fuerte abrazo a mis compatriotas de este a oeste y de norte a sur, a quienes he acompañado a lo largo de muchas décadas, quienes han mostrado en las pantallas chicas la inmensa riqueza que tenemos y quienes han tenido a su cargo el cuidado del medioambiente, el de los bosques y del entorno natural. En Guatemala, un país eminentemente rural, los pequeños productores campesinos juegan un papel vital en la productividad de nuestro país, quienes son los que suman un millón de familias. El desarrollo de la agricultura sostenible es una actividad que genera un beneficio incomparable en la economía campesina y la restauración del paisaje y la calidad de vida de la población en general, y muchas veces no sabemos darle el reconocimiento que merece.

Heifer ha venido desarrollando un extraordinario trabajo en Guatemala. Vida Amor de Paz

Heifer International Guatemala, una organización que he conocido de cerca, ha estado al pie del cañón, apoyando a la población campesina, fortaleciendo cadenas de valor de sistemas agroforestales como cacao, café, cardamomo y especias, así como capacidades para el desarrollo empresarial. Hablando con Gustavo Hernández, de Heifer, me indica que, en el caso del cardamomo, es su gran potencial de desarrollo, por ser la tercera mejor cotizada dentro del cultivo de las especias a nivel internacional, siendo Guatemala el primer exportador a escala mundial. Como otros cultivos, la demanda viene de EE. UU. y Europa, por lo que es importante y fundamental promover y propiciar su exportación, especialmente tomando en cuenta la coyuntura que indica el auge en la demanda de especias, tanto certificadas como orgánicas. Las acciones que propone Heifer International son a través del apoyo en diferentes eslabones de la cadena de especias que requieren de fortalecimiento organizativo, del capital social y de mejora de buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Incluye protección de los bosques tropicales, impulsando sistemas agroforestales, promoviendo el acceso a incentivos forestales del Gobierno y desarrollando mejoras en los métodos de deshidratado de especias para reducir el consumo de leña. Además esperan apoyo en la búsqueda de mercados nacionales e internacionales y el desarrollo de procesos de valor agregado. El objetivo final de estas acciones es cerrar la brecha de ingresos de los productores para mejorar sus condiciones de vida.

En el 2020, Heifer ha puesto en marcha los negocios verdes enfocados en la Franja Transversal del Norte, en Alta Verapaz, y apoyan a más de seis mil productores de cardamomo y de otras especias culinarias como pimienta negra, pimienta gorda, achiote, canela, clavo, cúrcuma. Heifer piensa tener cobertura en cinco municipios, con la esperanza de conseguir fondos de donantes. Con el coronavirus, muchas personas están pesimistas en que Guatemala y el mundo entero sufrirá un gran impacto económico imposible de superar. Sin embargo, si somos negativos y pensamos lo peor no ayudará a recuperarnos. “Debemos ser realistas”, dirán muchos, pero a pesar de ello pienso que debemos ser optimistas y luchadores, pues al serlo se desarrollará en nosotros la energía que necesitamos para salir adelante.

Heifer ha desarrollado un extraordinario trabajo en Guatemala. Que este virus no llegue a afectar su espíritu de lucha, y lo mismo digo al resto de la población guatemalteca porque estoy segura de que, aunque nos cueste, “juntos saldremos adelante”. Visite www.heiferguatemala.org.gt