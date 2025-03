Escenario de Vida

Kilómetros de canales tapados en Manchón Guamuchal

El mangle de la región de Manchón Guamuchal necesita a gritos nuestro auxilio.

Guatemala está llena de paraísos, y uno de ellos tiene el nombre de Manchón Guamuchal, localizado en Champerico, en la Costa Sur. Es una pena que lo dejemos morir poco a poco, pues allí encontramos lagunas, lagunetas y esteros que son parte de la Convención Internacional Ramsar, que protege los humedales más espectaculares del mundo. Este humedal cubre el 95% del departamento de Retalhuleu y el 5% de San Marcos. De sus 25 mil hectáreas, 13 mil 942 son área protegida y siete mil son de manglares. Si Uds. han visitado los manglares de Monterrico, y se han quedado maravillados, Manchón Guamuchal les encandilará, pues ofrece mucha más extensión de exuberantes manglares con su precioso estero que da al mar.



Por ello, el mangle de la región de Manchón Guamuchal necesita a gritos nuestro auxilio. Cada día hay más y más kilómetros de canales que están tapados con desechos provenientes del río Ocosito, y no parece que haya nadie limpiando este río. Esto es lamentable, puesto que es un área de protección, ayuda a mejorar la calidad del agua y controla la erosión de las costas. Además, es un refugio en temporadas de huracanes y tormentas, pues actúa como pared de contención, impidiendo que mayores estragos lleguen a los pueblos y aldeas.



Las denuncias se han venido haciendo, pero desde hace unos meses se agravó la situación con un incremento exponencial de kilómetros de basura por los canales, ocasionado azolvamiento. Esto ha tapado por completo el flujo de agua dulce que antes salía a la laguna La Colorada y ha cortado el flujo de agua salada que tenía con la interconexión de canales hechos artificialmente. Me quedaré perpleja si, después de comunicar lo que está sucediendo, no se toman cartas en el asunto.

El río Ocosito ya está contaminando varios departamentos, y a su paso está dejando desolación. Empezó con 500 metros de basura y ya se ha propagado a decenas de kilómetros de tapón. Lo triste es que cada día el Ocosito contamina más y más kilómetros de mangle, y esto está ocasionando su muerte al seguir obstruyendo los canales. Con ello, ha empezado a asfixiar grandes extensiones de mangle, al quedar las raíces enterradas en el lodo. Si se clasificaran los desechos desde la fuente, se evitarían estragos como los que vemos.



Si me preguntan qué tipo de desechos está taponando el río, según investigaciones, no solo son los plásticos, sino los desechos de origen industrial y de los pueblos. La responsabilidad recae principalmente en las municipalidades de la región, quienes tienen la obligación de actuar sin demora. Una vez los alcaldes empiecen proactivamente a ver de dónde proceden estos desechos, y hacen planes para destaponar, como paso seguido deben obtener la colaboración del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), del Conap y del Ministerio de Salud. No estaría de más que se sumaran el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) y el Ministerio de Economía (Mineco), ya que la economía y la seguridad alimentaria de las aldeas está en riesgo. Sin agua dulce en el estero, los peces están emigrando al mar, lo que está afectando la pesca y a los pescadores artesanales.



Es evidente que hay responsables del deterioro en Manchón Guamuchal, pero, para corregir el problema, son las municipalidades las que deben tomar acción de inmediato en los departamentos de Retalhuleu y San Marcos. Y de hecho, deben sumarse a la limpieza las industrias, comercios y ciudadanos de los pueblos circundantes, para que no les llegue un efecto dominó.

horas.