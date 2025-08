Si me permite

La aceptación nos permite la sana convivencia

La verdadera convivencia empieza cuando aceptamos la necesidad de hacer algunos ajustes

“La esencia de la convivencia es realmente sencilla; vive y respeta cómo otros viven”. Eraldo Banovac



En muchos de los casos, cuando llegamos a conocer a alguien, nunca podemos imaginarnos hasta dónde puede llevarnos esa relación y también los beneficios que nos puede traer esa persona al círculo al cual nos puede integrar.

Por esa razón debemos ser más que que cuidadosos en no permitir que prejuicios que nos puedan dominar también puedan limitar las relaciones interpersonales y las oportunidades que podemos tener cuando podemos ampliar nuestro círculo de conocidos.



Es más que evidente que aquellos que saben ampliar su círculo de relaciones (por el cual logran un desarrollo sano de conocidos) también logran una sana salud mental sin lugar a dudas, porque, de igual manera, aquellos que se aíslan de las personas del medio en el cual están, pueden finalmente ser afectados y de alguna manera se ve reflejado en su personalidad.



Cuando nos desenvolvemos socialmente, sea por trabajo o bien por alguna otra razón, debemos recordar que la tolerancia y la discrecionalidad deben usarse para que las relaciones no se dañen o que puedan conservarse por más tiempo. Sin lugar a dudas, todos nosotros vamos cambiando con el tiempo, y por eso mismo, alguna de las relaciones puede ser que no se pueda conservar.



En esos casos se debe ser sabio y cuidadoso en el modo y en la manera en la cual habremos de hacer los ajustes adecuados para que no nos llegue a afectar en algún momento a futuro.



Es de recordar que, en nuestra vida, las relaciones tienen un proceso de desarrollo y, como no todos somos iguales, cada uno lleva un proceso diferente. Además, recordemos que hay personas de diferentes caracteres y diversidad de intereses, y por eso se debe de dar el tiempo necesario para que se pueda ir consolidando la relación con la mayor naturalidad posible, y que cada una de las partes se sienta cómoda y respetada para que la aceptación se dé con toda naturalidad.

La más mínima forma de discriminación pondrá fin a todo intento que se haga para poder convivir.



Algunas de las convivencias que tenemos se deterioran o se llegan a romper por algunas imprudencias, las cuales posiblemente no son de peso, pero todos somos distintos y, sin lugar a dudas, cada una de esas imprudencias puede afectar de un modo diferente a cada uno de nosotros.



Sin lugar a dudas, podemos justificarlas y aclarar que no era para tanto y no debería tomar de ese modo. Pero ese concepto es algo muy personal y no se puede esperar que las personas tomen las cosas como uno lo está haciendo.

Claro, si surge una situación como esa, lo primero que nos toca hacer es disculparnos con la persona que se ha incomodado y tenerlo presente para evitarlo en el futuro.



En una sociedad tan variada en la que nos toca vivir, debemos de entender que hay personas que tiene algunos prejuicios y estos pueden afectar cuando se convive con diferentes personas.



Posiblemente, en un principio no nos demos cuenta, pero a medida que se tiene un mayor acercamiento y se tratan temas más personales notamos que la persona manifiesta una actitud más negativa, por los prejuicios que tiene.



Por ello, es necesario comprender cómo afecta en las relaciones que tenemos, y tenemos que hacer todo lo que podamos cada uno de nosotros para lograr una sana convivencia, sin discriminación y sin prejuicios.