La apuesta por Guatemala sigue firme

El mejor país para invertir en Centroamérica y por el que apuesta Estados Unidos es Guatemala a pesar de los problemas recientes.

El pasado mes de marzo fue una debacle total para el gobierno de Bernardo Arévalo: la clasificación de la basura, el seguro obligatorio, el CUI con el NIT y luego la interna del sueldo de la vicepresidenta y toda la bulla que esto generó. Sumado a lo que ya todos sabemos que la comunicación oficial aporta más al desgaste que se prefiere un “ya no me ayudes, compadre”. Los enemigos del gobierno le toman la talla y promueven una serie de manifestaciones por la gana de desestabilizar, y se viene la vieja confiable a manifestar: sindicato de Salud, organizaciones indígenas, magisterio. ¡Clásico! Estimado lector, la coyuntura es lo que a los analistas políticos del país nos da para vivir, pero esa misma coyuntura, de la cual todos están interesados, es también el origen de nuestro subdesarrollo. Ese análisis debe aportar más al corto, mediano y largo plazos, y debemos estar a la altura.



Si congelamos la imagen anterior de lo que pasó en el último mes y hacemos un mapa en relieve de la misma con datos fríos, así estamos: de acuerdo al Global Risk Report del 2024: Guatemala está hoy en una mejor posición para invertir que Panamá, seguida de Costa Rica, Honduras, Nicaragua y, de último, El Salvador. Guatemala es el mejor aliado en la región del actual gobierno de Trump y compañía, como ya lo reiterado en dos ocasiones el secretario de Estado, Marco Rubio. Ambos datos pueden comprobarlos sin mayor esfuerzo. Primero lo hizo en su visita del 4 al 5 de febrero, y luego el 8 de abril.



Después de este mes fatídico para el gobierno, con lo ya mencionado, se dan dos situaciones que parecen pero no son una coincidencia: primero, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte aplica sanciones de visita y congelación de activos al expresidente Alejandro Giammattei, su inseparable socio Miguel Martínez y la cúpula del Ministerio Público encabezada por María Consuelo Porras. Esa sanción no nace por decisión del primer ministro de aquel país, Keir Satrmer (que ni sabe quién es quién), y si bien la embajada británica en Guatemala mantiene informada a la Oficina de Exteriores y Mancomunidad (su ministerio de Relaciones Exteriores), parece algo muy al azar en la forma en que se presentó la noticia, como lo es encontrar un billete en un pantalón o vestidos meses después de usarlo. Pero todo se explica 48 horas después.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostiene la postura del gobierno de Donald Trump de apoyar al gobierno de Bernardo Arévalo en su lucha contra la corrupción y fortalecer instituciones democráticas. No, no es una coincidencia todo esto. La mejor apuesta en la región es Guatemala y, nos guste o no, el presidente electo es Arévalo y toca apoyar, le guste o no, pero es por el país. Recuerde que EE. UU. no tiene amigos, sino intereses.



Guatemala se encuentra en un momento privilegiado para recibir inversiones, cooperación y todo el apoyo de nuestro principal socio comercial. Es importante retomar el diálogo Gobierno–sector privado y que la sociedad civil apoye, y que todos pongan al lado sus berrinches de república bananera, que son ideológicos y solo restan, porque la oportunidad está ahí en bandeja de plata. Es un momento en que se agradece que lleguen a puestos claves profesionales reconocidos como Werner Ovalle, a la SAT, y Valeria Prado, como viceministra de Economía, es un momento en el que el gobierno debe despertar y abrazar a quienes los quieren apoyar, así como el sector privado debe apoyar e impulsar iniciativas como InvestGuatemala. El momento de las quejas debe quedarse atrás, el país necesita un liderazgo de altura de todos los sectores. La apuesta por el país sigue y debemos apoyarla y aprovecharla.

