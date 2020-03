La base espiritual de la salud

Debido a los retos que el mundo entero está viviendo por el famoso “coronavirus”, ya es hora de que nos demos un tratamiento metafísico para estar siempre protegidos. Para ello está Ciencia Cristiana, que nos ayuda a discernir nuestra verdadera identidad, sin nociones alteradas y confabuladas, con un mesmerismo que nos puede enfermar “con” o “sin” contagio.

En todos los medios de comunicación se han regado noticias catastróficas que nos han creado gran temor. En los aeropuertos, los viajeros utilizan mascarillas para protegerse del contagio. Algunos países incluso han cerrado sus fronteras hacia personas de ciertas nacionalidades para evitar que se propague esta virus. Otras personas han preferido no viajar, creando un caos financiero en países que siempre han sido codiciados por las bellezas turísticas que poseen. El enclaustramiento en que la mayoría de personas viven en China y otros países es exponencial. Yo me pregunto qué hacen estas personas si necesitan ir al supermercado a comprar sus víveres, ¡si ni siquiera se animan a salir de sus casas!

Sin embargo, no hay mejor protección que la espiritual, la que nos enseña que Dios nos protege a toda hora. ¡No podemos caer en la tentación de dejarnos llevar por las noticias que crean pánico! Ni dar crédito a que nos podamos enfermar por un simple estornudo inocente de alguien que se acerque a nosotros. Recordemos que la sugestión de personas en masa puede ser más contagiosa que cualquier enfermedad y el propio coronavirus.

Hoy escuché un caso en el aeropuerto La Aurora, donde cundió el pánico cuando, después de haber aterrizado un avión, uno de los sobrecargos bromeó diciendo que el copiloto era chino. De inmediato se regó la bola y las autoridades sanitarias corrieron espantadas a rodearlo, como si ser chino fuese sinónimo de estar con coronavirus. En resumidas cuentas, detuvieron al inocente y sano copiloto para revisarlo, cuando tan solo tenía un apellido asiático.

En todo este pandemónium mundial debemos recordar que si nos dejamos sugestionar, pronto acabaremos sintiéndonos enfermos aunque no lo estemos. Recuerdo lo que escribió Mary Baker Eddy, fundadora de Ciencia Cristian” y autora del libro Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, que dice así: “No hay vida, verdad, amor, inteligencia ni substancia en la materia. Todo es la mente infinita, y su manifestación infinita, porque Dios es todo en todo. El Espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios, y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual”.

Para un mayor conocimiento de cómo opera esta “ciencia”, llega a Guatemala la prestigiosa conferencista Mónica B. Esefer Passaglia, quien nos ayudará a comprender cómo mantenernos sanos, gloriosos y triunfantes en medio de cualquier amenaza de enfermedad.

La Sra. Esefer Passaglia practica la curación desde el 2005 y actualmente es “maestra” de la Ciencia Cristiana, después de haber continuado estudios más avanzados que ayudan a miles de personas a sanar. “La base espiritual de la salud” es la conferencia gratuita que impartirá la Sra. Esefer, por lo que les invito a asistir, el sábado 15 de marzo, a las 10 am, en el Club La Aurora, o Club de Oficiales (9a. avenida y 15 calle “A” zona 13).¡Y nos saludaremos en la conferencia!

